Tim Payne ya tiene su canción, 4 millones de seguidores, la FIFA le dedicó un posteo y más

Tras una campaña realizada por un creador de contenido argentino, la figura del “jugador menos conocido de la Copa del Mundo” finalmente explotó en internet. El defensor de Nueva Zelanda, Tim Payne, vive un increíble fenómeno viral que no para de crecer y hasta ahora es la historia más importante que se ha dado en redes sociales sobre la justa deportiva.

Locura por Tim Payne

El lateral de Nueva Zelanda rompió la barrera de los cuatro millones de seguidores gracias a los nuevos seguidores que ha conseguido en todo el mundo. La locura por este defensor, hasta hace unos meses completamente desapercibido, escaló hasta el punto en el que el músico argentino Ca7riel le compuso una canción propia y la esposa del futbolista incluso tuvo su momento de fama al manejar su carro y cantar con euforia la canción hecha por el músico argentino.

La ola de reacciones generadas en redes llegó a su cúspide cuando la propia FIFA decidió dedicarle un post en sus redes sociales con dos palabras: Tim Payne acompañada de su fotografía reconociendo el asombroso ascenso del defensor de Nueva Zelanda.

La mítica selección de Rugby, al mismo tiempo, conocidos como los All Blacks, tampoco se quedaron afuera y le dedicaron una publicación en sus redes sociales demostrando su apoyo hacia el jugador.

Esto provocó que Payne se volviera el blanco de agencias de publicidad y empresas multinacionales . El futbolista y defensor de la selección de Nueva Zelanda pasó de ser desapercibido a recibir decenas de propuestas de patrocinio por día, transformando sus plataformas en una mina de oro.

¿Cómo empezó el reto del influencer?

Toda esta locura nació de la mente de un creador de contenido argentino que se propuso un desafío insólito en sus redes sociales. El influencer Valen Scarsini publicó un video donde mencionó que se había propuesto encontrar al jugador menos conocido y con menor impacto en redes de la futura Copa del Mundo de la FIFA 2026. Tras una divertida investigación notó que Payne solo tenía cuatro mil seguidores en redes sociales, en este caso, en Instagram y decidió lanzar una campaña masiva para comenzar a seguirlo.

La respuesta fue inmediata. En menos de 24 horas Payne pasó de tener cuatro mil seguidores a 700 mil nuevos seguidores, lo que terminó por desatar el desconcierto total de la Federación de Futbol de Nueva Zelanda que no terminaba de entender el motivo de la invasión digital.

Esta locura ha ido en aumento al punto de que en menos de una semana el futbolista ya tiene cuatro millones de seguidores, algo impensado hace unos meses.

CA

