Mundial 2026: Lista de jugadores mexicanos que repiten tras jugar en Qatar 2022

La Selección Mexicana ya tiene definida la plantilla con la que afrontará la Copa del Mundo de 2026. El técnico Javier Aguirre presentó la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en el torneo que arrancará el próximo 11 de junio, una convocatoria marcada por la continuidad y la confianza en jugadores con experiencia internacional.

Entre los seleccionados destacan 12 futbolistas que también formaron parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de Qatar 2022 , una decisión con la que el estratega busca combinar recorrido, liderazgo y conocimiento de este tipo de competencias.

Ochoa encabeza la lista de mundialistas

Uno de los nombres más destacados es el de Guillermo Ochoa, quien está contemplado para disputar su sexta Copa del Mundo. Desde Alemania 2006, el arquero ha estado presente de manera ininterrumpida en los mundiales, consolidándose como uno de los jugadores más experimentados en la historia del futbol mexicano.

Aunque aún no está definido cuál será su rol dentro del equipo, su trayectoria y liderazgo representan un respaldo importante para el grupo , especialmente por actuaciones memorables como la que tuvo en Qatar 2022 al detener un penalti frente a Polonia.

Base consolidada en defensa y medio campo

La zona defensiva mantiene gran parte de la estructura que participó en la pasada Copa del Mundo. Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo vuelven a aparecer en la convocatoria y perfilan como piezas fundamentales dentro del esquema de Aguirre.

En el medio campo, Edson Álvarez y Orbelín Pineda conservan su lugar como referentes del equipo. A ellos se suma Luis Romo, quien recuperó protagonismo durante la última temporada y logró convencer al cuerpo técnico para integrarse al grupo mundialista.

Uno de los casos más llamativos es el de Luis Chávez. El mediocampista sufrió una grave lesión de ligamentos en 2025 que puso en duda su presencia en el torneo, pero tras regresar a la actividad en marzo de este año logró ganarse nuevamente la confianza del seleccionador.

Ataque con jugadores en mejor momento

En la ofensiva, Roberto Alvarado y Alexis Vega llegan en una etapa de mayor madurez futbolística respecto a la que tenían en Qatar 2022. Ambos atraviesan un momento destacado en el futbol mexicano y serán opciones importantes para generar peligro.

La misma situación vive Raúl Jiménez, quien arriba al Mundial en mejores condiciones físicas que hace cuatro años. El delantero recuperó protagonismo con el Fulham en la Premier League y cerró la temporada con nueve anotaciones, convirtiéndose en una de las principales cartas ofensivas del conjunto mexicano.

SV