A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones participantes afinan detalles en sus últimos partidos de preparación. Aunque varios de los favoritos cumplieron con las expectativas, algunos resultados inesperados han acaparado los reflectores y comienzan a perfilar a posibles revelaciones del torneo.

La sorpresa más llamativa la protagonizó la selección de Cabo Verde. El conjunto africano derrotó con autoridad 3-0 a Serbia , un combinado con experiencia mundialista y acostumbrado a competir al más alto nivel en Europa. El resultado confirmó el crecimiento que ha experimentado el equipo caboverdiano en los últimos años y alimentó las expectativas de cara a su participación en la Copa del Mundo.

Otra selección que dejó una grata impresión fue Turquía. El equipo turco mostró un futbol dinámico y contundente en su victoria por 4-0 sobre Macedonia del Norte , respaldado por el talento de una generación joven que busca hacerse un lugar entre las protagonistas del certamen. Más allá del resultado, el rendimiento colectivo llamó la atención de propios y extraños.

Corea del Sur también levantó la mano entre los equipos que llegan en gran momento. El conjunto asiático no tuvo contemplaciones y goleó 5-0 a Trinidad y Tobago , exhibiendo un juego ofensivo efectivo y una sólida estructura colectiva. La actuación refuerza la confianza de los surcoreanos de cara a una Copa del Mundo en la que buscarán volver a competir al más alto nivel internacional.

Entre los favoritos, Brasil también dio de qué hablar. La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti goleó 6-2 a Panamá y exhibió una ofensiva demoledora que ilusiona a sus aficionados. Aunque el triunfo no fue una sorpresa en sí mismo, la contundencia mostrada por la Canarinha envió un mensaje claro al resto de los aspirantes al título.

Por su parte, Ucrania sorprendió al imponerse 2-0 a Polonia en condición de visitante , mientras que Estados Unidos consiguió una importante victoria por 3-2 frente a Senegal, un resultado que ayudó a disipar algunas dudas sobre el nivel del conjunto anfitrión.

Los amistosos suelen ser engañosos, pero también ofrecen señales sobre el estado de forma de las selecciones. A las puertas del Mundial de 2026, equipos como Cabo Verde, Turquía y Corea del Sur parecen haber aprovechado la oportunidad para colocarse en el radar como posibles revelaciones, mientras que las potencias tradicionales continúan afinando su maquinaria para la máxima cita del futbol internacional.

SV