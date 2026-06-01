Lunes, 01 de Junio 2026

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Colombia derrota a Costa Rica en su partido de despedida rumbo al Mundial 2026

La selección de futbol de Colombia vence a Costa Rica en el penúltimo encuentro de preparación antes de su participación en el Mundial de la FIFA 2026. 

Por: Javier Robles

Colombia derrota a Costa Rica y se prepara para su participación en el Mundial 2026. Selección de Colombia.

Colombia derrota a Costa Rica y se prepara para su participación en el Mundial 2026. Selección de Colombia.

La selección de futbol de Colombia venció 3-1 a su similar de Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en el penúltimo encuentro de preparación antes de la participación de Colombia en la Copa del Mundo 2026.

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El conjunto costarricense generó la primera jugada de peligro por conducto de Manfred Ugalde, cuyo remate pasó cerca de la portería defendida por el guardameta Camilo Vargas, actual futbolista del club Atlas de Guadalajara. Posteriormente, el equipo local tomó el control del juego a través de la posesión del balón.

La primera anotación ocurrió al minuto 16, cuando Dávinson Sánchez conectó de cabeza un centro enviado por Luis Díaz desde la banda izquierda. Seis minutos después, al 22, el propio Díaz anotó el dos a cero tras recuperar un balón suelto en el área costarricense, derivado de una pérdida en la salida del equipo visitante. 

Antes de finalizar la primera mitad, Costa Rica acortó la diferencia en el marcador. Tras una intervención del arquero Vargas, Andrey Soto aprovechó un balón habilitado dentro del área para marcar el dos a un parcial.

En el segundo tiempo, el director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, realizó modificaciones en su alineación con el ingreso de James Rodríguez, Luis Suárez y Jhon Arias. Al minuto 81, Rodríguez asistió a Suárez, quien mediante un remate al primer poste estableció el tres a uno definitivo. El encuentro concluyó con el ingreso del portero David Ospina en los minutos finales.

Tras este compromiso, la delegación colombiana viajará a México, ya que la ciudad de Guadalajara será una de las seis sedes que albergarán las bases operativas de selecciones nacionales durante el torneo.

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El equipo sudamericano realizará sus sesiones de entrenamiento en las instalaciones de la Academia AGA. 

NG

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