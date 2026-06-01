Chivas recupera protagonismo con cinco convocados al Tri después de tres Mundiales

Chivas volverá a ser una de las principales bases de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo. De cara al Mundial de 2026, Guadalajara aportará cinco futbolistas a la convocatoria definitiva de Javier Aguirre , una cifra que no alcanzaba desde hace 16 años.

Los rojiblancos Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González fueron incluidos en la lista final del Tricolor para la justa mundialista, confirmando el peso que el club tapatío ha recuperado dentro del futbol mexicano.

La última vez que Chivas contó con cinco representantes en un Mundial fue en Sudáfrica 2010. En aquella edición, Javier Hernández, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina y Luis Ernesto Michel formaron parte del plantel que disputó la Copa del Mundo, reflejando el protagonismo que tenía el Rebaño como base de la Selección Nacional.

Sin embargo, en los años posteriores, la presencia rojiblanca disminuyó considerablemente . Para Brasil 2014 y Rusia 2018, ningún jugador de Chivas logró un lugar en la lista final de México. Posteriormente, en Qatar 2022, el club únicamente aportó a Alexis Vega y Roberto Alvarado.

Ahora, la historia es distinta. Con cinco convocados para el Mundial de 2026, Guadalajara vuelve a posicionarse como uno de los equipos con mayor representación dentro del combinado nacional, recuperando una tradición que ha acompañado gran parte de su historia.

La convocatoria también es reflejo del crecimiento que han tenido varios elementos del plantel rojiblanco en los últimos torneos, así como de la confianza que Javier Aguirre ha depositado en ellos para afrontar el máximo escenario del futbol internacional.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, Chivas reafirma su vínculo con la Selección Mexicana y recupera un papel que durante décadas lo distinguió : ser una pieza fundamental en la construcción del Tricolor en las grandes citas mundialistas.

Los convocados de Chivas en los últimos Mundiales

Sudáfrica 2010 (5)

Javier Hernández

Jonny Magallón

Adolfo Bautista

Alberto Medina

Luis Ernesto Michel

Brasil 2014 (0)

Rusia 2018 (0)

Qatar 2022 (2)

Alexis Vega

Roberto Alvarado

México, Estados Unidos y Canadá 2026 (5)

Raúl Rangel

Luis Romo

Roberto Alvarado

Brian Gutiérrez

Armando González

SV