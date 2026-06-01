Antonio Mohamed enfadado con la Selección Mexicana, no quiere dirigir al Tri

Mohamed ha dejado claro que su decisión de no dirigir a la Selección Mexicana se debe a la forma en que fue tratado.

“Yo tenía que haber sido el técnico en este inicio de mandato”

Él considera que debió haber sido el técnico al inicio del actual ciclo, en lugar de los que fueron elegidos. Aunque respeta a los seleccionados, cree que él era la persona indicada para el puesto .

Su postura es firme: "si no me quieren, tampoco me van a querer cuando me necesiten. Entonces, preferible que no me necesiten nunca y listo, más fácil".

El "Turco" no ha revelado quién tomó la decisión de no elegirlo, pero ha señalado a "los presidentes" y a quienes se reunieron con él.

Reconoce que cada uno tiene su manera de elegir y que está bien, pero que cuando se toman decisiones, siempre hay dos partes y una puede salir enojada .

Él maneja su enojo a su manera , sintiendo que no le gustaron las formas.

A pesar de su desilusión con la Selección Mexicana, Mohamed se siente más técnico mexicano que de cualquier otro país , ya que ha desarrollado toda su vida profesional en México.

Sin embargo, cree que la selección debe ser dirigida por un mexicano o alguien que conozca bien las raíces y la idiosincrasia del país.

Pone como ejemplo que está bien que la dirija "el Vasco" y que después la tome Rafa.

Mohamed ha cerrado la puerta a la posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana , así como a la de Estados Unidos.

“Pensaré en los equipos”, dice

La única selección que le interesaría dirigir es la de Argentina, aunque la ve difícil. Por lo tanto, su enfoque ahora estará en dirigir equipos .

El "Turco" Mohamed está enfadado con la Selección Mexicana por el trato recibido y por no haber sido considerado para el puesto de director técnico al inicio del ciclo. Ha dejado claro que no desea dirigir al Tri y que prefiere que no lo necesiten nunca . Su prioridad ahora es dirigir equipos, con la Selección Argentina como una posibilidad remota.

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