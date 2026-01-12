Tapatío se mudará al "Tepa" Gómez en el Clausura 2026

El Tapatío tiene nueva casa para el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El filial de las Chivas disputará sus partidos como local en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, ubicado en Tepatitlán de Morelos , luego de que se determinara que el Estadio AKRON será priorizado para continuar con las adecuaciones rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

A través de un comunicado emitido por el club rojiblanco se informó sobre la mudanza temporal que tendrá el Tapatío, asegurando que beneficiará para acercarse a la afición que reside en esta región de los Altos de Jalisco.

“ Llevar a la filial Rojiblanca a los Altos de Jalisco representa una oportunidad inmejorable de fortalecer la relación con nuestra afición de esa zona del estado, gente que comparte nuestros principios y valores institucionales: trabajo, esfuerzo, sentido de pertenencia y orgullo por la identidad mexicana ”, se leyó en el comunicado.

La directiva rojiblanca tomó esta decisión con el objetivo de no interferir en los trabajos que se realizan en el inmueble de Zapopan, uno de los estadios seleccionados para albergar partidos del Mundial.

Ante este panorama, Tepatitlán aparece como una sede estratégica para el desarrollo del Tapatío, no solo por contar con un estadio en óptimas condiciones, sino también por el arraigo futbolero de la región.

El “Tepa” Gómez, con capacidad para alrededor de 10 mil espectadores, se ha consolidado como un escenario habitual dentro de la Liga de Expansión y promete ofrecer un entorno favorable para el crecimiento de los jóvenes talentos rojiblancos .

Mientras el AKRON se alista para convertirse en uno de los escaparates del futbol mundial, el Tapatío buscará hacer del “Tepa” Gómez una fortaleza.

