Futbol hoy 13 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El futbol sigue este martes 13 de enero de 2026 con una cartelera emocionante, llena de encuentros que prometen goles y grandes emociones. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de la acción deportiva desde la comodidad de casa o en cualquier dispositivo.

Para que los aficionados puedan seguir a sus equipos, estos son los horarios y las opciones de transmisión de los encuentros. La jornada estará disponible a través de una oferta que incluye canales de televisión abierta, sistemas de pago y diversas plataformas de streaming.

Partidos hoy martes 13 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

  • Puebla vs Mazatlán | 17:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Pachuca vs León | 19:00 | FOX One |
  • Necaxa vs Monterrey | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Cruz Azul vs Atlas | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • Juárez vs Chivas | 21:10 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy martes 13 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

  • Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 11:30 | SKY Sports |
  • Mainz 05 vs Heidenheim | 13:30 | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs Werder Bremen | 13:30 | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | 13:30 | SKY Sports |

Partidos hoy martes 13 de enero de 2026 – Copa de Francia EN VIVO

  • Bayeux FC vs Olympique de Marsella| 14:00 | TVC Deportes |

Partidos hoy martes 13 de enero de 2026 – Copa del Rey EN VIVO

  • Deportivo vs Atlético de Madrid | 14:00 | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Osasuna | 14:00 | SKY Sports |
  • Cultural Leonesa vs Athletic Club | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy martes 13 de enero de 2026 – EFL Carabao Cup EN VIVO

  • Newcastle vs Manchester City | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

