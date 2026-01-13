La ronda de comodines de la NFL dejó emociones, drama y tensión hasta el final en varios de los partidos de este fin de semana. Ahora, la postemporada continúa con la ronda divisional, en la que dos equipos más entrarán al campo, tratando de imponer sus condiciones y demostrando por qué fueron los mejores de sus conferencias, mientras el resto buscará trascender aún más y extender su campaña.

49ers vs Seahawks

Seattle, primer sembrado de la Conferencia Nacional, recibe a los 49ers, rival de su misma división, tras descansar una semana.

San Francisco llega de eliminar al campeón en una costosa victoria donde perdió a su ala cerrada estelar, George Kittle, por una lesión en el tendón de aquiles, sumando un nombre más a la larga lista de bajas en la plantilla.

Los Halcones Marinos no solo llegan como amplios favoritos, más frescos y completos, sino con el último antecedente a favor. En la semana 18 entraron al Levi’s Stadium y limitaron la ofensiva de Brock Purdy a solo tres puntos. Ahora, con una amenaza aérea menos del lado contrario, la defensa terrestre será clave para sofocarlos aún más; ahí, los hombres coordinados por Aden Durde llevan mano como la tercera mejor en yardas de la liga: en ese último partido anularon a Christian McCaffrey con solo 23 yardas (en acarreos), además de que San Francisco solo consiguió 48 en Filadelfia.

El ataque de los Seahawks debe aprovechar las ausencias de San Francisco. Nick Bosa, si bien ha estado fuera casi toda la campaña, no deja de ser una ausencia que le quita presión a la línea ofensiva. Suman hasta cinco bajas posibles en la posición de apoyador para los 49s, entre ellas Fred Warner, lo que aumenta la oportunidad de agresividad por las dos vías.

No todo está en contra para los dirigidos por Kyle Shanahan, que junto con Robert Saleh no han perdido un juego de postemporada que no sea un Super Bowl. Esas ausencias en ambas facetas han obligado a buscar opciones también en el plan de juego. Contra las Águilas, Purdy buscó por aire hasta a nueve hombres distintos, con seis de ellos atrapando el ovoide al menos una vez, sin embargo, deberá cuidar mejor el balón, pues tuvo dos intercepciones y un balón suelto en la ronda de comodines.

El costado defensivo, a pesar de tantos parches, necesita presionar a Sam Darnold, que ha bajado su desempeño en la segunda mitad de temporada -su rating de quarterback pasó de 112.1 en octubre a 89.3 en diciembre-, ante San Francisco no registró pase de anotación este año, en la semana 18 tuvo su quinta menor cantidad de yardas, lidera la liga con 20 entregas de balón y los 13 puntos que anotaron en cada partido contra los californianos fue la menor cantidad que logró Seattle ante un rival este año.

Bills vs Broncos

Los Broncos de Denver quedaron eliminados en la primera ronda el año pasado por los Bills de Buffalo. Era un equipo menos experimentado y, aunque en un año no han aprendido todo, sí lo suficiente para ser los mejores de la Conferencia Nacional y ahora enfrentarlos en su territorio, en busca de su primer victoria en postemporada desde el Super Bowl 50.

Chocan dos de las mejores defensivas contra el pase. Buffalo encabezó la lista con 2,894 yardas totales por aire en temporada regular. Denver fue segundo en porcentaje de pases completos en contra (57.8%) y yardas por intento (6.1). En la defensiva terrestre el mano a mano no es tan parejo. Mientras los Broncos se mantienen como una de las mejores, con solo 1,548 yardas (2° en la NFL) y 11 touchdowns (5°), los Bills caen al sitio 28 en yardas, con 2,315 permitidas y la que más anotaciones recibió, con 24.

Josh Allen tendrá que cargar con el equipo, algo que no es nuevo para él, y tomar buenas decisiones en su sexta aparición consecutiva en la ronda divisional. Su línea ofensiva también tendrá que salir inspirada, pues enfrentan a la que, además, es la defensiva con más capturas, 68.

Del otro lado, Bo Nix jugará apenas su segundo encuentro de playoffs y debe comandar ofensivas certeras y efectivas, son la número 20 en cuanto a las series que traducen en puntos (37.8% de ellas) y la 18 en promedio de puntos por cada una (2.05); en cambio, Buffalo traslada al marcador casi el 45% de sus series y con más puntos en promedio (2.7), por lo que la experiencia de Allen será clave, pero será difícil para la visita arrebatar el balón: solo 8% de las series de Denver acabaron en pérdida, Buffalo forza esta situación en el 11%.

Los Rams llegan como favoritos ante Chicago. AP/E. Verduzco

Rams vs Bears

Los Rams y los Bears vienen de demostrar la importancia de sus mariscales en sus respectivos choques en la primera etapa de estos playoffs, pero a pesar de que estarán de gira, los Carneros tienen ventaja no sólo en experiencia y nombres, como Puka Nacua o Jared Verse, sumado a Matthew Stafford, sino en casi todas los aspectos en colectivo, aunque Chicago ha demostrado que puede manejar una situación desfavorecida.

El triunfo de Los Ángeles en Carolina no fue sencillo, tal vez por circunstancias como un Stafford lastimado de un dedo o algunos pases clave soltados, pero las Panteras tuvieron su mérito. Aún así, los angelinos tienen a su favor la experiencia de su quarterback, candidato a JMV, y en Nacua al que posiblemente es el mejor receptor de la liga. Por aire, el equipo es el mejor de todos los que clasificaron a playoffs, mientras que por tierra tienen un dúo sólido con Kyren Williams y Blake Corum para progresar en el terreno.

En el otro costado, si bien no están entre las mejores defensivas, cumplen con evitar lo importante: que el rival anote, y ahí entran en el top diez de equipos con menos puntos en contra.

Chicago vive de provocar pérdidas de balón. Recuperaron el ovoide en 33 ocasiones -18% de las series enemigas- para encabezar toda la NFL, y tendrán que volver a ese camino, al no lograr ninguna contra Green Bay. Contra los Rams será complicado, a pesar de éstos tuvieron una intercepción ante los Panthers, pues solo registraron 15 en el año, empatada por la cuarta mejor cantidad.

Caleb Williams, naturalmente, atraerá miradas. El mariscal de los Bears tuvo un juego volátil, a pesar de dos touchdowns en el juego de comodines, solo completó la mitad de sus pases y dos acabaron en manos de los Empacadores. Fue en la segunda mitad cuando empezó a concretar con mayor consistencia y profundidad en sus pases para anotar 25 puntos en el último cuarto y remontar un déficit de 15 puntos.

Texans vs Patriots

Los Patriotas vienen de un juego en el que supieron sufrir por lapsos y encontraron las respuestas a la ofensiva más tarde, quizá más de lo que les hubiera gustado, con el único touchdown en el último periodo. Fue su tercer menor cantidad de puntos anotados en lo que va del año, la otras dos fueron en las derrotas de las semanas uno y tres, con 13 y 14 unidades, respectivamente.

Ahora reciben al que, posiblemente, es el equipo más débil que queda con vida, pero no necesariamente malo. La presión a ambos pasadores será importante, la defensa de los Texans es mejor que la de los Chargers y vienen de capturar cuatro veces a Aaron Rodgers, en tanto que los Cargadores derribaron en cinco jugadas a Drake Maye, el mariscal más capturado de los equipos aún en la pelea -y segundo de todos los playoffs-, pero también Justin Herbert -el más castigado por las defensivas- fue controlado por los Patriotas y saqueado en seis ocasiones.

Lo que haga Maye por aire o lo que Houston le permita hacer, puede determinar mucho en Foxborough. Apenas en su segundo año fue cuarto en yardas (4,394) y ante Los Ángeles, la mayoría de primeros y dieces de los Patriotas llegaron por pases. Ahí entra la defensa texana, la tercera mejor en porcentaje de aciertos del rival (59.3%) y la octava que menos primeras oportunidades ha permitido, además de ser la tercera mejor en forzar pérdidas; deberían contrarrestar el ataque terrestre, siendo la cuarta mejor en cuanto a yardas por acarreo y totales.

Mientras que los Patriotas tienen a un quarterback candidato a JMV, en Houston necesitarán más seguridad de C.J. Stroud para este juego, considerando lo titubeante que se mostró en ocasiones ante Pittsburgh, con una intercepción y dos balones sueltos perdidos de cinco que soltó, con dos centros mal agarrados. A pesar de ello, atinó 21 de 32 pases, acompañados de 250 yardas.

A pesar de que la defensiva de Nueva Inglaterra no ha sido efectiva en zona roja durante la campaña, sí lo fue contra los Chargers, evitando que anotaran en una serie y limitando al gol de campo en las que, aparte, fueron las únicas dos intromisiones de Herbert y compañía dentro de las 20 yardas de los Patriotas.