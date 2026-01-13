Liga MX: ¿Qué partidos de la jornada 2 van por TV abierta este 13 de enero?

El torneo Clausura 2026 se juega a todo vapor para evitar contratiempos con la Copa del Mundo y esta semana se disputará la primera fecha doble del calendario, con duelos como Juárez vs. Chivas, Necaxa vs. Monterrey, Cruz Azul vs. Atlas, América vs. San Luis y Tigres vs. Pumas.

Este martes el Puebla recibe al Mazatlán a las 17:00 horas; más tarde, a las 19:00, los Rayados de Monterrey visitarán al Necaxa, y a las 19:06 Pachuca y León se medirán en un duelo entre equipos hermanos.

El partido estelar del día lo disputarán los Bravos de Juárez y las Chivas de Guadalajara a las 21:10 horas en el Estadio Olímpico de la ciudad fronteriza.

Las Chivas dejaron una buena impresión en la jornada 1 al vencer 2-0 a los Tuzos, con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre. Los Bravos también ganaron, aunque frente al Mazatlán, un equipo que comenzó el torneo desahuciado por el anunciado acuerdo de dejar su lugar al Atlante y que quizá no sea un termómetro adecuado para medir su funcionamiento.

El encuentro marcará el primer partido de Pedro Caixinha como local en el banquillo, así como el debut de Javier Aquino con la camiseta verde, jugador que llega al club para reforzar la media cancha con su experiencia y mentalidad ganadora.

Este partido será transmitido por televisión abierta a través de Azteca 7 a las 21:10 horas.

Otro duelo que también se verá por señal abierta será el Necaxa vs. Monterrey, por el mismo canal, a las 19:00.

Los Rayados llegan con la misión de borrar la mala imagen de la fecha 1, en la que cayeron 1-0 frente a un Toluca lleno de suplentes, además de que Sergio Canales falló un penal al minuto 88 que hubiera significado el empate.

El Necaxa, por su parte, tuvo una actuación redonda al vencer 3-1 a Santos como visitante.

¿Dónde ver la jornada 2 de la Liga MX?

Martes 13 de enero

Puebla vs. Mazatlán | 17:00 horas | Azteca 7, FOX One

Necaxa vs. Monterrey | 19:00 horas | Azteca 7

Pachuca vs. León | 19:06 horas | FOX One

FC Juárez vs. Chivas | 21:10 horas | Azteca 7, FOX One

Miércoles 14 de enero