Chivas y Monterrey le cierran puertas a Hirving "Chucky" Lozano

Hirving "Chucky" Lozano está en búsqueda de un nuevo hogar que le permita mantenerse activo en el futbol para obtener un lugar en el la Copa Mundial 2026 organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), pero el reto ha sido bastante complicado después de que varios clubes, entre ellos Chivas y Rayados de Monterrey, le hayan dado como respuesta un " no " rotundo.

Luego de que San Diego FC, club de la Major League Soccer (MLS) decidiera dejar fuera de sus filas al atacante mexicano, ahora debe buscar un nuevo club para colarse al evento deportivo internacional, mismo que está a 150 días de comenzar. Lozano llegó al equipo estadounidense para la campaña pasada, la cual significó el debut de la franquicia en la Primera División de Estados Unidos.

"No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes", comentó el directivo del San Diego.

Ante su salida de la MLS, el futuro del mexicano está en el aire; un regreso a la Liga MX luce factible, pero algunos equipos del circuito mexicano ya le cerraron la puerta al "muñeco diabólico".

Chivas dijo "no"

Gabriel Milito, director técnico de Chivas, dejó en claro que el club no busca reforzar las posiciones donde se desempeña Lozano (extremo izquierdo o derecho), las cuales no se ven en el esquema del estratega argentino.

" En esas posiciones estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador [Hirving Lozano], pero no necesitamos en esas posiciones. Creo que el plantel que ahora mismo conformamos, tenemos una buena mezcla entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes. Que poco a poco tendrán que ir adquiriendo experiencia y rodaje para darnos todo lo que esperamos de ellos ", comentó Milito tras la victoria frente al Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Rayados cierra la puerta

Rayados de Monterrey, equipo que suele repatriar a jugadores mexicanos del extranjero, también reconoció haber cerrado filas para el recién comenzado Clausura 2026.

"En términos generales, el mercado para nosotros está prácticamente cerrado de acuerdo con las necesidades que analizamos junto al cuerpo técnico. No obstante, como bien mencionas, siempre pueden surgir oportunidades", comentó José Antonio Noriega, presidente deportivo del cuadro regiomontano.

Águilas se borra

Por otra parte, en las Águilas del América, la sobrepoblación de la posición en el plantel hace que descarten la llegada del "Chucky" Lozano: "Sería un gran jugador, todos lo conocemos: un seleccionado mundial mexicano; pero tenemos muchos jugadores también buenísimos en esa posición. Siempre estamos abiertos a buenos jugadores, pero no es un jugador que hablamos", comentó el auxiliar de André Jardine, Paulo Víctor.

El destino incierto

Todo parece indicar que el mexicano tendrá que esperar para ver qué sucede con su carrera. ¿Logrará posicionarse antes del inicio del Mundial 2026 para que Javier Aguirre lo considere dentro del Tri?

Con información de SUN.

