El pasado 11 de enero, Barcelona derrotó 3-2 a Real Madrid en la Final por la Supercopa de España ; esta es la segunda ocasión en la que los Merengues son derrotados por el equipo culé en esta misma competición en el partido definitivo. Ante este resultado, el equipo perdedor ha tomado una tajante decisión: dar de baja a Xavi Alonso e instituir como nuevo director técnico a Álvaro Arbeloa .

Real Madrid informó el nuevo puesto de Arbeloa dentro del club, y destacó las credenciales con las que tomará las riendas a partir de este 12 de enero.

"Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025" .

También destaca que como jugador, Arbeloa "formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales".

Durante ese tiempo ganó 8 títulos:

2 Copas de Europa

Un Mundial de Clubes

Una Supercopa de Europa

Una Liga

2 Copas del Rey

Una Supercopa de España

Y agrega que "con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional".

La salida de Alonso

A través de redes sociales, Real Madrid anunció que la salida de Xavi Alonso como director técnico se logró de mutuo acuerdo entre él y la directiva merengue.

"[...] de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

