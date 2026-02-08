Si no entiendes mucho lo que sucede en el futbol americano pero ya aceptaste un compromiso para ver el Super Bowl LX, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks contra los New England Patriots, ten calma porque en El Informador te proporcionaremos una guía básica para que disfrutes el juego, lo entiendas y no mueras en el intento.

Seahawks y Patriots se medirán este próximo 8 de febrero en la edición 60 del mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, que paraliza al país y del que saldrá el campeón de la NFL .

¿Cómo es el campo?

El futbol americano se juega sobre un campo de 120 yardas de largo y 53.3 de ancho, lo que equivale a 109.73 por 48.74 metros. El terreno está dividido en dos y la yarda 50 señala el medio campo. Las últimas 10 yardas de cada mitad, pintadas de un color distinto, corresponden a la zona de anotación.

En cada extremo del terreno hay una estructura tubular en forma de "Y" en la que sus postes superiores tienen una separación de 18.5 pies (5.64 metros).

El partido tiene una duración de 60 minutos, dividido en cuatro tiempos de 15; sin embargo, un juego de futbol americano se puede extender a más de tres horas debido a que el reloj se detiene por varias situaciones del juego .

Si el partido termina en empate, se juega una prórroga en la que ambos equipos tienen garantizada al menos una posesión. Si persiste el empate tras esas series, el desenlace es por muerte súbita.

¿Cómo se anota?

Cada equipo cuenta con una plantilla de 53 elementos repartidos por su función (ofensiva, defensiva y equipos especiales), aunque solo 11 están sobre el campo . El objetivo básico es que los jugadores ofensivos lleven el ovoide a la zona de anotación contraria, algo que busca impedir la defensa.

La ofensiva tiene cuatro oportunidades (downs) para avanzar al menos 10 yardas y así conseguir cuatro nuevas oportunidades.

Existen varias formas de anotar puntos, siendo la más codiciada el "touchdown", que otorga seis puntos. Se consigue cuando un jugador lleva el balón a la zona de anotación corriendo o atrapando un pase dentro de ella.

Después de este "touchdown", el equipo tiene la opción de marcar un punto extra si su pateador pasa el balón entre la "Y" que está al final de la zona de anotación. Obtendrá dos puntos si en vez de patear decide llevar de nuevo el ovoide a la zona de anotación.

Otra manera de sumar puntos es con un gol de campo, que vale tres puntos. Se trata de una patada que el equipo intenta desde una zona del campo donde confía en la capacidad de su pateador para enviar el balón por el centro de la "Y".

También existe la jugada conocida como "safety", que otorga dos puntos a la defensa cuando el ataque es derribado con el balón dentro de su propia zona de anotación.

Otros datos interesantes (que no "te agarren de bajada")

La NFL consta de 32 equipos, 16 conforman la Conferencia Americana (AFC) y 16 la Conferencia Nacional (NFC) y los dos campeones van al Super Bowl.

En la actual temporada 2025, los Patriots se coronaron en la AFC al derrotar a los Denver Broncos por 10-7 y los Seahawks en la NFC al vencer por 31-27 a los Rams de Los Angeles .

El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967. Green Bay Packers venció 35-10 a los Kansas City Chiefs.

El trofeo que se otorga al campeón de la NFL lleva el nombre de Vince Lombardi, legendario entrenador de Packers que ganó los dos primeros Super Bowl.

Los Patriots buscarán convertirse en el equipo con más Super Bowl de la historia, una marca que ahora comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis cada uno.

Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars son los únicos equipos que nunca han jugado un Super Bowl.

Tom Brady es el jugador con más triunfos en el Super Bowl, con siete; seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

El Super Bowl más visto en la historia fue el del año pasado, que los Philadelphia Eagles ganaron 40-22 a los Chiefs, con 127.7 millones de espectadores.

Los Patriots han ganado seis Super Bowl en su historia: las ediciones de XXXVI (36), XXXVIII (38), XXXIX (39), XLIX (49), LI (51) y LIII (53).

Los Seahawks, por su parte, tan solo tienen un Super Bowl en sus vitrinas, el XLVIII (48) .

Patriots y Seahawks repetirán la final de hace once temporadas, cuando Nueva Inglaterra se impuso 28-24 en el Super Bowl XLIX.

Los entradas más baratas a cuatro días del Super Bowl LX no bajan de los 4 mil 500 dólares en el mercado secundario, mientras que las más caras oscilan entre los 20 mil y los 30 mil.

El precio de un anuncio televisivo de 30 segundos ronda los 8 millones de dólares, aunque NBC ha llegado a vender espacios por un récord de 10 millones.

