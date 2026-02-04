El pasado 26 de enero, la Antorcha Olímpica llegó a Cortina D'Ampezzo para conmemorar el 70 aniversario de la Ceremonia de Apertura de los VII Juegos Olímpicos (JO) de Invierno . La sede italiana albergó el certamen internacional deportivo en 1956 y, una vez más, será la sede de algunos de los deportes de invierno más rápidos, como las pruebas de esquí alpino, bobsleigh, luge y skeleton.

La llama olímpica continúa su viaje hacia el Milano San Siro Olympic Stadium, donde se celebrará la Ceremonia de Apertura de Milano-Cortina 2026 el próximo 6 de febrero. Desde su llegada a Roma el 4 de diciembre, la llama olímpica ha pasado por algunas de las ciudades y pueblos más célebres de Italia: de Roma a Rímini, de Florencia a Ferrara y de Palermo a Pompeya.

Durante los últimos 51 días, ha atravesado montañas, descendido ríos o sobrevolado los Dolomitas.

La antorcha olímpica ha sido portada por cientos de personas, entre las que se encuentran atletas y celebridades: desde la estrella de Hollywood Jackie Chan hasta la dos veces campeona olímpica Eileen Gu, pasando por las estrellas Hudson Williams y Connor Storrie.

Y a menos de dos semanas para la Ceremonia de Apertura, aún quedan más estrellas por llegar. Hoy fue el turno de Snoop Dogg .

Snoop Dogg… ¿Olímpico?

Este 4 de febrero, desde Monza, en Italia, se ha hecho viral el paso de la antorcha olímpica en manos del rapero de Estados Unidos Snoop Dogg desde la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos de esta edición.

Con un estilo bastante desenfadado, el artista reconocido a nivel internacional aparece caminando por las calles italianas, acompañado por los medios y organizadores del evento que cuidan el fuego olímpico hasta su próximo relevo.

Atletas y celebridades que han portado la Antorcha Olímpica

Miles de portadores de la Antorcha tendrán el honor de llevar la Antorcha Olímpica por todo el país antes del inicio de Milano-Cortina 2026 .

Entre ellos se encuentran celebridades y atletas de renombre. Aquí están 10 de quienes portaron (o se espera que porten) la antorcha olímpica antes de la Ceremonia de Apertura:

Mujeres

Jasmine Paolini (Italia, tenis, medallista de oro en París 2024) | Etapa 1, Roma

Eileen Gu (República Popular China, esquí acrobático, tres veces medallista olímpica en Beijing 2022) | Etapa 43, Mantua

Alisha Lehmann (Suiza, fútbol) | Etapa 58, Como

Flavia Pennetta (Italia, tenis, campeona individual del US Open en 2015) | Etapa 60, Milán

Myriam Sylla (Italia, voleibol, medallista de oro en París 2024) | Etapa 13, Catania

Hombres

Gianmarco Tamberi (Italia, salto de altura, medallista de oro en Tokio 2020) | Etapa 1, Roma

Vincenzo Nibali (Italia, ciclismo en ruta, Vuelta a España, Giro de Italia, ganador del Tour de Francia) | Etapa 14, Reggio Calabria

Jackie Chan (República Popular China, actor) | Etapa 17, Pompeya

Filippo Inzaghi (Italia, fútbol, campeón del mundo en 2006) | Etapa 10, Palermo

Hudson Williams y Connor Storrie (Canadá / Estados Unidos, actores) | Etapa 49, Feltre

Varios futbolistas también han participado, entre ellos dos miembros de la selección italiana campeona del mundo en 2006: el capitán Fabio Cannavaro y el delantero Filippo Inzaghi

FF