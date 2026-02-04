La contratación de Obed Vargas por el Atlético de Madrid es un gran paso en su carrera como futbolista profesional, pero no solo eso: reafirma la presencia mexicana en uno de los clubes más reconocidos del futbol de Europa. Durante su presentación oficial este miércoles 4 de febrero en el estadio Metropolitano, el mediocampista destacó el sacrificio de su familia, que migró de México a Alaska en busca de mejores oportunidades, como el motor que lo llevó a fichar por LaLiga de España.

Vargas, seleccionado tricolor y nacido en Alaska, Estados Unidos, subrayó que su firma es resultado de un esfuerzo familiar. Guiado por sus padres, afirmó que su objetivo es consolidarse en el primer equipo español y demostrar que tiene nivel para competir en el exigente entorno del conjunto dirigido por Diego Simeone. De acuerdo con reportes desde España, el futbolista peleará directamente por un lugar en el once titular del "Cholo", ya que club confía en su proyección.

El mediocampista es reconocido aficionado del Atlético de Madrid y, durante el Mundial de Clubes 2025, expresó públicamente su admiración por la institución, incluso intercambiando camiseta con el francés Antoine Griezmann, su ídolo. Hoy, día, tendrá la oportunidad de compartir el vestidor con uno de los jugadores más destacados de los últimos años.

"Creo que este logro no es sólo mío, es de mi familia, mis abuelos, mi grupo de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo conjunto. Mis papás migraron de México a Alaska por un mejor futuro, yo crecí acá por eso con todos mis hermanos y hoy estoy aquí por el esfuerzo de ellos, el trabajo y el coraje y corazón que prendió del Atlético de Madrid", dijo Vargas.

Además, agregó: "No es fácil salir de Alaska, jugar al futbol, luego salir de Estados Unidos y estar acá. Entonces, estoy enfocado en lo que tengo que hacer y demostrarle a toda la gente del Atlético de Madrid que estoy hecho para estar aquí".

Obed Vargas y otros mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid

Con su llegada al conjunto madrileño, Obed Vargas se suma a una lista de futbolistas mexicanos que han vestido la camiseta rojiblanca. El pionero fue nada menos que el histórico Hugo Sánchez, quien llegó en el año de 1981 procedente de Pumas y dejó una huella profunda al ganar un Pichichi, una Copa del Rey y marcar 54 goles en 111 partidos. Años después, Luis García defendió al club entre 1992 y 1994, con 33 anotaciones en su paso por el equipo.

En la etapa más reciente, Raúl Jiménez tuvo una estancia breve en la temporada 2014-2015, mientras que Héctor Herrera aportó experiencia entre 2019 y 2021, destacando con un gol ante Juventus en Champions League. En el futbol femenil, Kenti Robles fue una de las jugadoras nacionales más exitosas, con una Copa de la Reina y tres Ligas. Además, el banquillo rojiblanco también tuvo presencia mexicana con Javier "Vasco" Aguirre, quien como entrenador clasificó al club a la Champions League tras 12 años de ausencia.

