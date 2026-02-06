La escudería Cadillac se prepara para uno de los momentos más esperados rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1): la presentación oficial de su primer monoplaza en la historia. Junto con la llegada de este equipo a la parrilla se dará también el regreso del mexicano Sergio "Checo" Pérez a la máxima categoría del automovilismo. La revelación del auto será este domingo 8 de febrero, y ha generado gran emoción entre los aficionados, que ya buscan conocer dónde y cómo verla EN VIVO.

Cadillac es uno de los equipos que aún no ha mostrado su monoplaza para la campaña 2026, al igual que Aston Martin y McLaren. En el caso del equipo estadounidense, la presentación tiene un significado especial, ya que también se trata de su debut oficial en la F1 y del primer vistazo al proyecto deportivo que encabezará Checo Pérez junto al finlandés Valtteri Bottas.

¿Cuándo es la presentación del monoplaza de Checo Pérez y Cadillac?

La presentación del coche de Cadillac y Checo Pérez está programada para el domingo 8 de febrero. Hasta el momento, no se ha confirmado un horario específico. La fecha coincide con la celebración del Super Bowl LX, lo que ha elevado aún más la atención sobre el anuncio.

¿Dónde ver EN VIVO la presentación del monoplaza de Cadillac?

La presentación del monoplaza de Checo Pérez y Cadillac se realizará durante la transmisión del Super Bowl LX, presumiblemente en forma de algún comercial. Sin embargo, la mayoría de estos anuncios se transmiten de manera exclusiva para Estados Unidos, sede del evento, por lo que la afición mexicana no podrá ver el estreno en tiempo real por televisión abierta o de paga.

En este caso, la opción más factible para seguir el lanzamiento será a través de redes sociales. Una vez revelado, el contenido comenzará a circular en las cuentas oficiales de Cadillac, de la F1 y de los propios pilotos, donde se compartirán imágenes y videos del nuevo auto.

¿Cuándo arranca la F1 y será el debut de Checo Pérez con Cadillac?

Como ya se mencionó antes, la temporada 2026 traerá consigo el regreso de Checo Pérez a la F1 tras su salida de Red Bull Racing al finalizar el campeonato 2024. Luego de un año fuera de las pistas, el tapatío formará parte de un ambicioso proyecto de expansión con Cadillac, equipo que ya tuvo actividad en pruebas privadas en Barcelona como parte de su preparación.

El debut oficial de Checo Pérez con su nueva escudería se dará el 8 de marzo en Melbourne, en el Gran Premio de Australia 2026, carrera en la que los reflectores volverán a colocarse sobre el piloto mexicano y sobre el desempeño del nuevo monoplaza en su primera temporada dentro del máximo circuito del automovilismo.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te lo pierdas: ¿Dónde ver EN VIVO el Super Bowl LX?

OF