Super Bowl LX: Entre la revancha y la historia

Los Patriots y Seahawks (quienes no coinciden desde la temporada 2024) están preparados para el choque de hoy por la supremacía de la NFL, a la expectativa de un escenario al rojo vivo en el Levi’s Stadium de San Francisco, donde una franquicia busca aumentar su legado en la era del Super Bowl y otra quiere la revancha después de 11 años.

Dos equipos con pocas probabilidades de llegar a este punto cuando inició la campaña, pero que silenciaron esas críticas y disiparon las dudas con el paso de las semanas, convirtiéndose en serios candidatos y confirmándolo durante la Postemporada.

Todo lo que hicieron durante el año quedó reflejado en sus respectivos títulos de conferencia y el plan que hayan elaborado durante estos días, con análisis de las fortalezas y debilidades de cada uno, tiene que ser perfecto y ejecutado con precisión por los últimos 60 minutos de juego de la temporada.

Del lado de los Patriots la estrella del equipo, Drake Maye, estuvo limitado en las sesiones de la semana anterior por molestias en el hombro que, al parecer, superó y estará a tope para el encuentro más importante de su corta carrera.

Maye viene de quedar segundo en la votación de Jugador Más Valioso detrás de Matthew Stafford y ese segundo lugar puede ser gasolina pura para encender una ofensiva coordinada por Josh McDaniels y que podría sacar alguna sorpresa necesaria si quieren traspasar la barrera de Seattle.

La distribución del juego por tierra y aire será crucial para mantener a la expectativa y a raya la defensiva de los Seahawks y las manos de un experimentado Stefon Diggs, quien por primera vez juega en un escenario así, tendrán que estar más seguras que nunca, si en Nueva Inglaterra quieren su séptimo Vince Lombardi y convertirse en la franquicia más ganadora de la NFL.

Los Seahawks de Mike Macdonald tuvieron una corta semana de preparación para este compromiso, donde trabajaron con la escuadra titular de forma relajada, enfocados en la táctica y el plan de juego con los titulares. Nadie quiere riesgos innecesarios.

Si en algo se parece este Super Bowl al que ganaron en la edición XLVIII, es el brillo de la defensiva. En esta ocasión, tienen un dato contundente a su favor: la defensiva número uno en puntos por partido, enfrentando a la ofensiva número uno o dos en la misma estadística, tiene marca de ocho victorias y una sola derrota en el Super Bowl (y los Pats entran en esa ofensiva).

La barricada que ha montado Aden Durde también está entre las mejores cinco de la liga contra terceras oportunidades, así como en zona roja y presión al mariscal, por lo que un joven Drake Maye dependerá de su línea que tiene dos novatos: Will Campbell y Jared Wilson, que podrían ser una debilidad ante DeMarcus Lawrence y Leonard Williams, dos de los mejores elementos defensivos en Seattle.

¿Dónde ver el Super Bowl LX: Seattle vs. Nueva Inglaterra?

Seahawks vs. Patriots

Canal: Canal 5

Horario: 17:30 hrs.