A poco más de cinco meses de que inicie la Copa del Mundo 2026, en la que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá, Consulta Mitofsky publicó recientemente el décimo "Estudio de Opinión Rumbo al Mundial". En este se dieron a conocer datos como la expectativa sobre la Selección Mexicana, y cuál opinan que será la próxima selección campeona del torneo.

Será el 11 de junio, a las 13:00 horas, cuando arranque la fiesta del futbol en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, con el partido entre la selección anfitriona y Sudáfrica. Este torneo se considera el más grande de la historia, debido a que participarán por primera vez 48 selecciones, con una agenda de partidos a disputarse en tres países. En Jalisco serán cuatro los duelos que tendrán lugar en el Estadio Guadalajara.

¿Cuál será la selección campeona del Mundial 2026?

Consulta Mitofsky ha realizado, con este, 10 estudios de opinión respecto al Mundial 2026; de acuerdo con el último, con fecha del 25 al 27 de enero de este año, ha cambiado la percepción sobre cuál se piensa que será la próxima selección en ganar el título de la FIFA, considerando a partir del mes de abril.

En el cuarto mes del año pasado, se creía que la selección ganadora sería una de Europa, con 67.5% de los votos, mientras que para enero de 2026 aún lidera el Viejo Continente, pero con 36.6%.

Por nombre de país, el 14.4% de los participantes en la encuesta opina que Argentina será la ganadora del Mundial 2026, por delante de Alemania (12.5%), Brasil (10.7%), España (7.4%) y Francia (7.3%).

Otras selecciones que se opina que pueden ganar son México (5.2%), Italia (3.3%) e Inglaterra (1.1%).

¿Qué se espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La expectativa sobre el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 muestra una tendencia a la baja, de acuerdo con datos de Consulta Mitofsky. Entre abril de 2025 y enero de 2026, la percepción de que el equipo tendrá un mal papel pasó de 21.3% a 33.9%, mientras que la opinión positiva cayó de 6.8% a apenas 3.3%. Aunque en noviembre de 2025 se registró un ligero repunte en quienes confiaban en un buen desempeño, la tendencia general muestra un aumento del pesimismo conforme se acerca el inicio del torneo.

Los datos de la encuesta Mitofsky

La Consulta Mitofsky para el décimo Estudio de Opinión Rumbo al Mundial contempló la participación de ciudadanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes y acceso a Internet. El ejercicio se realizó del 25 al 27 de enero; se aplicaron mil entrevistas, con estimaciones aproximadas.

