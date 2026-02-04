Este domingo 8 de febrero se juega el Super Bowl LX con el enfrentamiento entre Seattle Seahawks contra los New England Patriots por el Vince Lombardi, el máximo galardón de la NFL. Te diremos a qué hora se presentaría Bad Bunny en el medio tiempo .

Detalles de esta edición del Super Bowl

Seahawks y Patriots se medirán en la edición 60 del mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, que paraliza al país y del que saldrá el campeón de la NFL.

Los Patriots buscarán convertirse en el equipo con más Super Bowl de la historia, una marca que ahora comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis cada uno.

Los Patriots han ganado seis Super Bowl en su historia: las ediciones de XXXVI (36), XXXVIII (38), XXXIX (39), XLIX (49), LI (51) y LIII (53).

Los Seahawks, por su parte, tan solo tienen un Super Bowl en sus vitrinas, el XLVIII (48).

Patriots y Seahawks repetirán la final de hace once temporadas, cuando Nueva Inglaterra se impuso 28-24 en el Super Bowl XLIX .

Lee también: Mexicanos opinan cuál será la selección campeona del Mundial 2026

Un medio tiempo controversial

Bad Bunny, el artista encargado del entretenimiento en el Super Bowl de este 2026, ha estado envuelto en polémica desde que se anunció su presentación en el medio tiempo de este domingo en el certamen de la NFL . No se trata de cualquier chisme que se genera en la farándula, sino de uno con proporciones internacionales y políticas contra el gobierno de Donal Trump.

En su última presentación en los Grammy 2026, el puertorriqueño emitió un mensaje contundente al recibir el premio a mejor álbum de música urbana: "Fuera ICE".

" No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos ", agregó.

Aun con este contexto, será Bad Bunny quien se presente en el medio tiempo de Super Bowl… hasta ahora.

Medio tiempo con Bad Bunny, ¿a qué hora?

El espectáculo de medio tempo, con un toque reggaetonero y latino —en medio de la crisis migrante— está programado para ocurrir justo a la mitad del partido, al finalizar el segundo cuarto. El encuentro iniciará a las 17:30 horas, por lo que este espectáculo sería entre las 18:00 a 18:30 aproximadamente, aunque podría ser poco después .

Dicho número musical dura alrededor de 13 minutos, y es aprovechado por los equipos para tomar un breve descanso, no obstante, suele ser el momento de mayor atención durante la Final del evento de la NFL.

El último partido de la temporada LX se jugará en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California.

Dónde ver EN VIVO el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Fecha y hora: Domingo 8 de febrero | 17:30 horas

Transmisión (canales): ESPN, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, Disney+ Premium, DAZN y Amazon Prime Video

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Con información de EFE.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF