Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 comenzarán de manera oficial este viernes 6 de febrero con la ceremonia de inauguración, el acto que marca el arranque formal de la máxima justa invernal tras cuatro años de espera. Si bien algunas disciplinas ya entraron en acción, como el torneo de dobles mixtos de curling que inició este miércoles, el inicio simbólico y protocolario del evento será después, el cual podrá verse EN VIVO desde México.

La ceremonia de apertura se realizará en el Estadio Giuseppe Meazza, conocido mundialmente como San Siro. El recinto, ubicado en la ciudad de Milán, Italia, es uno de los estadios más emblemáticos del futbol europeo y sede del AC Milan y el Inter de Milán. Inaugurado en el año de 1926, cuenta con una capacidad para más de 80 mil espectadores, lo que lo convierte en el escenario ideal para una ceremonia de alcance internacional como son los Juegos Olímpicos de Invierno.

Para la audiencia en México, la ceremonia de inauguración de Milán-Cortina 2026 sí tendrá cobertura. La transmisión estará disponible en televisión abierta, permitiendo que el público siga el evento sin pagar más. Además, quienes busquen una experiencia completa, con acceso continuo a la programación olímpica incluida la participación de atletas mexicanos, podrán hacerlo a través de plataformas de streaming.

Dónde ver EN VIVO la ceremonia de inauguración de Milán-Cortina 2026

En México, la transmisión EN VIVO estará a cargo de Televisa por señal abierta (solo algunas competencias y la apertura y clausura), mientras que la cobertura íntegra vía streaming se ofrecerá en los canales oficiales de Claro Video, en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México. Esto permitirá seguir tanto la ceremonia inaugural como el desarrollo de las competencias a lo largo de los Juegos.

Horario y dónde ver EN VIVO la ceremonia de inauguración de Milán-Cortina 2026

Fecha: Viernes 6 de febrero

Hora: 12:45 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 9 (Televisa); streaming en YouTube por Claro Sports y Claro Video

Con esta cobertura, los aficionados podrán seguir desde el primer momento el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y no perder detalle del evento que da paso a semanas de competencia internacional. También puedes consultar EL INFORMADOR para conocer las noticias más relevantes.

