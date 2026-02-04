Estamos en un momento histórico para el deporte en México. Tras años de ausencia y una remodelación masiva, el Estadio Azteca no solo se prepara para el Mundial de la FIFA 2026, sino que acaba de confirmar oficialmente el regreso de la NFL para diciembre de ese mismo año.Sin embargo, hacer convivir a dos gigantes como la FIFA y la NFL en un mismo recinto de casi 60 años requiere una cirugía arquitectónica y logística de alta precisión.El Estadio Azteca está viviendo una metamorfosis sin precedentes. Este febrero, el panorama es claro: el inmueble ha dejado de ser un simple estadio de futbol para convertirse en un centro de entretenimiento de estándar global. La confirmación del regreso de la NFL para diciembre de 2026, pone a prueba la capacidad de gestión del Grupo Televisa y los organizadores locales para equilibrar las demandas de dos de las organizaciones más poderosas del mundo: FIFA y NFL.El desafío no es menor. Mientras que la FIFA exige una limpieza total de marcas y una reconfiguración de las áreas VIP para su "hospitality", la NFL requiere adecuaciones físicas profundas. La construcción de los nuevos vestidores, situados estratégicamente para no interferir con la estructura histórica, es la pieza clave que permitirá que el Coloso de Santa Úrsula pase de recibir un México vs Alemania en junio a un 49ers de San Francisco vs Cardinals de Arizona en diciembre, por poner un ejemplo.El conflicto con los "palcohabientes" fue el obstáculo más difícil de sortear. La FIFA, acostumbrada a operar en estadios públicos o de dueños únicos en EU, se topó con la compleja realidad legal del Azteca, donde particulares poseen espacios desde 1966. El acuerdo alcanzado garantiza que el estadio cumpla con los estándares de lujo de la Copa del Mundo, pero también asegura que el recinto sea rentable para los eventos posteriores, como la NFL, que se apoya fuertemente en la venta de estas zonas exclusivas.Arquitectónicamente, el estadio está perdiendo su identidad de "club" (eliminando escudos del América y colores institucionales) para adoptar una fachada neutra y moderna con iluminación LED inteligente. Esta neutralidad es la que permitirá que, en un mismo año, el Azteca sea el corazón del futbol mundial y, meses después, el bastión de la NFL fuera de Estados Unidos. México está demostrando que, con una inversión superior a los 110 millones de dólares, puede ser el único lugar del mundo capaz de satisfacer a dos amos tan exigentes de forma consecutiva.A diferencia de un partido de futbol, la NFL exige infraestructuras que el Azteca simplemente no tenía o que resultaban obsoletas. La remodelación actual, que presenta un avance de entre el 75% y 85% este febrero de 2026, contempla:El principal punto de fricción no es el pasto, sino el comercio y la exclusividad.Para el 2016, el "Coloso de Santa Úrsula" se sometió a una de las transformaciones más profundas de su historia moderna, principalmente para cumplir con los estándares de la NFL (que regresaba a México con el juego Texans vs Raiders) y para modernizar la experiencia del aficionado.Fue el cambio más notable. Para priorizar el confort y las zonas exclusivas, el estadio bajó su aforo de aproximadamente 105 mil espectadores a cerca de 84 mil. Se instalaron butacas individuales en zonas donde antes había gradas de concreto.Se construyeron áreas inspiradas en los estadios estadounidenses para atraer eventos internacionales, como zonas lounge: espacios abiertos con servicio de catering y pantallas. Nuevos Palcos y Plateas: Se renovó la zona de prensa y se crearon palcos VIP a nivel de cancha y en las zonas medias.Se instaló un sistema de iluminación LED de última generación para permitir transmisiones en alta definición (HD) sin parpadeos, cumpliendo con los requisitos de transmisión de la NFL. Además, se optimizaron las pantallas gigantes de las cabeceras.Para el juego de la NFL, se tuvieron que ampliar los túneles de acceso, ya que los jugadores de futbol americano son más corpulentos y cargan equipo voluminoso. También se modernizaron los vestidores para albergar plantillas de hasta 53 jugadores más cuerpo técnico.Se retiraron algunas filas de la parte superior del estadio para dar paso a la construcción de nuevas terrazas y áreas de palcos abiertas, lo que cambió ligeramente la silueta interna del estadio, haciéndolo ver menos "cerrado".*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF