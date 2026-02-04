Estamos en un momento histórico para el deporte en México. Tras años de ausencia y una remodelación masiva, el Estadio Azteca no solo se prepara para el Mundial de la FIFA 2026, sino que acaba de confirmar oficialmente el regreso de la NFL para diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, hacer convivir a dos gigantes como la FIFA y la NFL en un mismo recinto de casi 60 años requiere una cirugía arquitectónica y logística de alta precisión.

El Estadio Azteca está viviendo una metamorfosis sin precedentes. Este febrero, el panorama es claro: el inmueble ha dejado de ser un simple estadio de futbol para convertirse en un centro de entretenimiento de estándar global. La confirmación del regreso de la NFL para diciembre de 2026, pone a prueba la capacidad de gestión del Grupo Televisa y los organizadores locales para equilibrar las demandas de dos de las organizaciones más poderosas del mundo: FIFA y NFL.

El desafío no es menor. Mientras que la FIFA exige una limpieza total de marcas y una reconfiguración de las áreas VIP para su "hospitality", la NFL requiere adecuaciones físicas profundas. La construcción de los nuevos vestidores, situados estratégicamente para no interferir con la estructura histórica, es la pieza clave que permitirá que el Coloso de Santa Úrsula pase de recibir un México vs Alemania en junio a un 49ers de San Francisco vs Cardinals de Arizona en diciembre, por poner un ejemplo.

El conflicto con los "palcohabientes" fue el obstáculo más difícil de sortear. La FIFA, acostumbrada a operar en estadios públicos o de dueños únicos en EU, se topó con la compleja realidad legal del Azteca, donde particulares poseen espacios desde 1966. El acuerdo alcanzado garantiza que el estadio cumpla con los estándares de lujo de la Copa del Mundo, pero también asegura que el recinto sea rentable para los eventos posteriores, como la NFL, que se apoya fuertemente en la venta de estas zonas exclusivas.

Arquitectónicamente, el estadio está perdiendo su identidad de "club" (eliminando escudos del América y colores institucionales) para adoptar una fachada neutra y moderna con iluminación LED inteligente. Esta neutralidad es la que permitirá que, en un mismo año, el Azteca sea el corazón del futbol mundial y, meses después, el bastión de la NFL fuera de Estados Unidos. México está demostrando que, con una inversión superior a los 110 millones de dólares, puede ser el único lugar del mundo capaz de satisfacer a dos amos tan exigentes de forma consecutiva.

Requerimientos especiales: NFL vs FIFA

A diferencia de un partido de futbol, la NFL exige infraestructuras que el Azteca simplemente no tenía o que resultaban obsoletas. La remodelación actual, que presenta un avance de entre el 75% y 85% este febrero de 2026, contempla:

Macro-vestidores: La NFL requiere vestidores para más de 50 jugadores, además de staff técnico masivo. Se han construido dos túneles y áreas de vestidores completamente nuevas en las esquinas del estadio, diseñadas específicamente bajo el "estándar NFL".

La NFL requiere vestidores para más de 50 jugadores, además de staff técnico masivo. Se han construido dos túneles y áreas de vestidores completamente nuevas en las esquinas del estadio, diseñadas específicamente bajo el "estándar NFL". Césped Híbrido y Drenaje: El gran "pecado" de 2018 fue el mal estado de la cancha que canceló el juego Chiefs-Rams. Ahora se ha instalado un sistema de césped híbrido de última generación y un drenaje renovado que cumple con la tracción exigida por los tacos de los jugadores de 130 kg y la suavidad que pide FIFA.

El gran "pecado" de 2018 fue el mal estado de la cancha que canceló el juego Chiefs-Rams. Ahora se ha instalado un sistema de césped híbrido de última generación y un drenaje renovado que cumple con la tracción exigida por los tacos de los jugadores de 130 kg y la suavidad que pide FIFA. Tecnología de Transmisión: Se han instalado kilómetros de fibra óptica y áreas de prensa expandidas, ya que ambos eventos generan los picos de audiencia más altos del planeta.

¿Existe conflicto con la FIFA?

El principal punto de fricción no es el pasto, sino el comercio y la exclusividad.

Derechos de Nombre: FIFA es sumamente estricta. Durante la Copa del Mundo (junio-julio 2026), el estadio no podrá usar nombres comerciales; se llamará oficialmente "Estadio Ciudad de México". El acuerdo con Banorte y otros patrocinadores de la NFL debe pausarse legalmente durante el periodo FIFA.

FIFA es sumamente estricta. El acuerdo con Banorte y otros patrocinadores de la NFL debe pausarse legalmente durante el periodo FIFA. Palcos: Ha sido el conflicto más mediático. Los dueños de palcos tienen títulos de propiedad de por vida, pero FIFA exige el control total del inmueble. Tras meses de litigio y la intervención de Profeco, se ha llegado a un acuerdo preliminar para que los dueños cedan sus lugares durante los 5 partidos del Mundial a cambio de beneficios en otros eventos (como el regreso de la NFL).

Ha sido el conflicto más mediático. Los dueños de palcos tienen títulos de propiedad de por vida, pero FIFA exige el control total del inmueble. Tras meses de litigio y la intervención de Profeco, se ha (como el regreso de la NFL). Calendario: El Mundial termina en julio y la NFL llega en diciembre. Esto da un margen de cinco meses para "re-configurar" el estadio: quitar las zonas de prensa FIFA, ajustar las gradas bajas para dar espacio a las bancas de futbol americano y pintar las yardas sobre el césped.

Su remodelación más profunda

Para el 2016, el "Coloso de Santa Úrsula" se sometió a una de las transformaciones más profundas de su historia moderna, principalmente para cumplir con los estándares de la NFL (que regresaba a México con el juego Texans vs Raiders) y para modernizar la experiencia del aficionado.

1. Reducción de Capacidad

Fue el cambio más notable. Para priorizar el confort y las zonas exclusivas, el estadio bajó su aforo de aproximadamente 105 mil espectadores a cerca de 84 mil. Se instalaron butacas individuales en zonas donde antes había gradas de concreto.

2. Nuevas Zonas de Hospitalidad (NFL Style)

Se construyeron áreas inspiradas en los estadios estadounidenses para atraer eventos internacionales, como zonas lounge: espacios abiertos con servicio de catering y pantallas. Nuevos Palcos y Plateas: Se renovó la zona de prensa y se crearon palcos VIP a nivel de cancha y en las zonas medias.

3. Modificación del Alumbrado y Pantallas

Se instaló un sistema de iluminación LED de última generación para permitir transmisiones en alta definición (HD) sin parpadeos, cumpliendo con los requisitos de transmisión de la NFL. Además, se optimizaron las pantallas gigantes de las cabeceras.

4. Túneles y Vestidores

Para el juego de la NFL, se tuvieron que ampliar los túneles de acceso, ya que los jugadores de futbol americano son más corpulentos y cargan equipo voluminoso. También se modernizaron los vestidores para albergar plantillas de hasta 53 jugadores más cuerpo técnico.

5. El "Puntal" y la Zona Alta

Se retiraron algunas filas de la parte superior del estadio para dar paso a la construcción de nuevas terrazas y áreas de palcos abiertas, lo que cambió ligeramente la silueta interna del estadio, haciéndolo ver menos "cerrado".

