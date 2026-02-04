Miércoles, 04 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Concachampions

¿Dónde ver EN VIVO el partido Vancouver FC vs Cruz Azul de la Copa de Campeones?

Te compartimos qué plataformas transmitirán el encuentro donde Cruz Azul debuta en la Copa de Campeones de la Concacaf

Por: Fabián Flores

En caso de ganar esta Primera Ronda de la Concachampions, Cruz Azul pasaría a Octavos de Final por la Copa de Campeones de la Concacaf. Imago7 / ARCHIVO

En caso de ganar esta Primera Ronda de la Concachampions, Cruz Azul pasaría a Octavos de Final por la Copa de Campeones de la Concacaf. Imago7 / ARCHIVO

El pasado 3 de febrero, Tigres UANL, América y Pumas hicieron su presentación en el inicio de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026. Hoy toca el turno a Cruz Azul. Te diremos qué plataformas transmitirán este el encuentro EN VIVO este miércoles.

Los de la Sultana del Norte empataron sin goles contra el Forge FC; el equipo de las Águilas se impuso 2-1 al Olimpia en Honduras; mientras que el de los Canteranos fue humillado (4-1) por el San Diego FC.

Hoy, la Máquina de Nicolás Larcamón se presentan en la Concachampions ante Vancouver FC en Canadá.

Lee también: ¿Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Xelajú MC de la Copa de Campeones?

¿Cómo se encuentra Cruz Azul para el encuentro?

Los Cementeros viene de una reciente vistoria a cuatro goles contra los Bravos de Juárez en el partido de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, certamen en donde se ubica en el sitio número dos con a penas 5 goles en contra y con una sumatoria de nueve puntos en la tabla general.

En caso de ganar esta Primera Ronda, Cruz Azul podría enfrentarse ante un connacional en Octavos de Final: Monterrey.

¿Cuándo y dónde ver Vancouver FC vs Cruz Azul EN VIVO en la Concachampions?

  • Fecha: 4 de febrero 
  • Hora: 14:00 horas
  • Transmisión: FOX One y FOX+

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

Con información de SUN.

Te recomendamos: Snoop Dogg releva Antorcha Olímpica rumbo a Milán-Cortina 2026 (VIDEO)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones