El pasado 3 de febrero, Tigres UANL, América y Pumas hicieron su presentación en el inicio de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026 . Hoy toca el turno a Cruz Azul. Te diremos qué plataformas transmitirán este el encuentro EN VIVO este miércoles.

Los de la Sultana del Norte empataron sin goles contra el Forge FC; el equipo de las Águilas se impuso 2-1 al Olimpia en Honduras; mientras que el de los Canteranos fue humillado (4-1) por el San Diego FC.

Hoy, la Máquina de Nicolás Larcamón se presentan en la Concachampions ante Vancouver FC en Canadá .

¿Cómo se encuentra Cruz Azul para el encuentro?

Los Cementeros viene de una reciente vistoria a cuatro goles contra los Bravos de Juárez en el partido de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, certamen en donde se ubica en el sitio número dos con a penas 5 goles en contra y con una sumatoria de nueve puntos en la tabla general.

En caso de ganar esta Primera Ronda, Cruz Azul podría enfrentarse ante un connacional en Octavos de Final: Monterrey .

¿Cuándo y dónde ver Vancouver FC vs Cruz Azul EN VIVO en la Concachampions?

Fecha: 4 de febrero

Hora: 14:00 horas

Transmisión: FOX One y FOX+

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Con información de SUN.

