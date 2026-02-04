El pasado 3 de febrero, Tigres UANL, América y Pumas hicieron su presentación en el inicio de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026. Hoy toca el turno a Cruz Azul. Te diremos qué plataformas transmitirán este el encuentro EN VIVO este miércoles.Los de la Sultana del Norte empataron sin goles contra el Forge FC; el equipo de las Águilas se impuso 2-1 al Olimpia en Honduras; mientras que el de los Canteranos fue humillado (4-1) por el San Diego FC.Hoy, la Máquina de Nicolás Larcamón se presentan en la Concachampions ante Vancouver FC en Canadá.Los Cementeros viene de una reciente vistoria a cuatro goles contra los Bravos de Juárez en el partido de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, certamen en donde se ubica en el sitio número dos con a penas 5 goles en contra y con una sumatoria de nueve puntos en la tabla general.En caso de ganar esta Primera Ronda, Cruz Azul podría enfrentarse ante un connacional en Octavos de Final: Monterrey.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de MéxicoCon información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF