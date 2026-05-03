Chivas, obligados al equilibrio para soñar con la remontada ante Tigres

De cara al partido de vuelta frente a Tigres, Chivas tiene que recuperar su mejor versión y encontrar el balance necesario para competir en una serie que se complicó desde la ida.

Para Enrique Contreras Rebollo, director técnico, analista táctico y director del Instituto de Capacitación Futbolística (ICAFUT), el factor determinante estará en el manejo del partido, especialmente en los momentos clave.

“El equilibrio es la clave en el siguiente juego, esto por la manera en cómo Guadalajara recibió tres goles en momentos clave. Al minuto 45, antes del descanso, Tigres empata. Pero después, a los minutos 6 y 9 del segundo tiempo, Chivas recibe dos goles y eso te cambia el partido. Primero, te vas al medio tiempo con un mal sabor de boca porque te empatan un juego que ibas ganando desde el minuto 10. Luego sales al segundo tiempo con un plan y te anotan muy temprano dos veces. Entonces, te rompen el plan y además te golpean en lo anímico”, señaló.

Uno de los puntos débiles que detecta el especialista está en la respuesta desde el banquillo , un aspecto que puede ser determinante en un escenario de eliminación directa.

“El problema de Guadalajara para tener revulsivos, dependiendo de cómo venga el partido de vuelta, son los cambios. Tan es así que, en el partido de ida en Monterrey contra Tigres, solamente hizo cuatro de cinco cambios. Y si miras qué pasó con ellos: Sepúlveda, que entró por Sandoval para meter un doble nueve, no trascendió; Govea, al minuto 32, se condicionó con una amarilla y bajó su rendimiento, cuando lo estaba haciendo bastante bien. Pero, te insisto, los cambios: Padilla no trascendió, Miguel Gómez por Richie Ledezma tampoco”, reveló.

En ese sentido, el compromiso no solo es colectivo, sino también individual para aquellos jugadores que buscan consolidarse en el equipo.

“Estos jugadores que no venían jugando, si quieren ser alguien en el Guadalajara, necesitan pasar la ronda; si quieren ser tomados en cuenta en el siguiente torneo, necesitan lograrlo. No hay de otra. Pero para Sepúlveda, Yael Padilla, Miguel Gómez, Hugo Camberos, si se recupera, Miguel Tapias, el mismo Santiago Sandoval y Ricardo Marín, es la oportunidad de ser alguien en Guadalajara. Más que presión, debe ser una motivación para que el equipo se muestre dinámico, con hambre y que, aunque sabemos que Tigres no lo va a permitir fácilmente, le pase por encima, dada esta necesidad de trascender en el fútbol”, consideró.

Finalmente, Contreras fue claro al señalar qué debe hacer el Rebaño para aspirar a la remontada: inteligencia, paciencia y solidez defensiva .

“Hacer un gol temprano, pero mantener el equilibrio en defensa. Porque, con el cuadro que tiene, necesita primero mantener el cero atrás para estar a dos jugadas de soñar con pasar a la siguiente ronda. No tiene que desesperarse: tiene alrededor de 100 minutos para trabajar dos goles, pero sí deberá modificar su equilibrio. Sabemos que la filosofía de Milito es atacar y atacar; está bien, pero las contras, las transiciones de ataque a defensa, son el momento más clave en este partido de vuelta”, concluyó.

SV