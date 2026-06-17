Suiza y Bosnia necesitan una victoria que los deje respirar

En un Grupo B en el que todo está igualado en puntos y goles, Suiza y Bosnia y Herzegovina saltarán a la cancha del Estadio Los Ángeles este jueves con el objetivo de conseguir tres unidades que los separen del resto de selecciones y los acerquen a los Dieciseisavos de Final con la mejor posición posible en el apretado sector.

Los resultados de todo el pelotón hacen que para las cuatro naciones, la competencia se convierta en un nuevo arranque de la Copa del Mundo, pero con un mayor nivel de presión, con solo dos juegos que separarán el camino de al menos dos equipos y en los que será necesario limar asperezas para las rondas de eliminación directa.

Suiza perdió los tres puntos en las últimas jugadas

Suiza saboreaba la victoria contra Qatar, pero un autogol en el tiempo agregado selló el empate en un partido en el que los helvéticos fueron superiores, pero no lograron reflejar en el marcador la diferencia mostrada en el campo de San Francisco, fallando 26 tiros y consiguiendo el gol por la vía del penal. Esa falta de puntería y contundencia terminó por costarles dos puntos con los que hoy tendrían una situación más controlada.

No hay tiempo para lamentos. Murat Yakin necesitará ajustar las tuercas en el último sector de la cancha y aprovechar la tenencia del balón que buscarán de nueva cuenta contra el conjunto balcánico, apoyados en su hombre de experiencia y confianza, Granit Xhaka para explorar el territorio y alternativas que no encontraron frente a los árabes y serán necesarias para sorprender a una defensa bosnia que mostró solidez en su debut.

Con Dzeko "entre algodones", Bosnia y Herzegovina busca dar otro “susto”

Bosnia y Herzegovina, en su regreso a la escena mundial del futbol después de doce años, quedó cerca de arruinar la fiesta de los canadienses como anfitriones y tampoco piensan cambiar la estrategia a la que le fueron fieles la semana anterior y que no los hace perder desde septiembre (aunque suman seis empates al hilo), con una zaga ordenada, aunque el momento es ahora para los de Sergej Barbarez, que tendrán que buscar el resultado si quieren superar la primera etapa.

Los Dragones ya saben lo que es ganarle a los alpinos, aunque ya llovió bastante desde el 0-2 que le propinaron a los suizos en Zúrich hace diez años; sin embargo, tendrán que emular al menos la victoria para catapultarse al primer puesto. Bosnia sigue a la espera de poder contar con su ficha más grande, Edin Dzeko, el líder, el de más apariciones con su país y máximo goleador, que no pudo estar en la primera fecha por un problema en el hombro.

Jugando el primer partido del día del Grupo B, tienen en sus manos ejercer presión en Canadá y Qatar con una victoria, aunque el bando derrotado, al igual que si terminan en empate, quedará a merced de lo que hagan sus otros dos contrincantes y dejarán sus esperanzas en un milagro y combinaciones de resultados para clasificar.

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OB