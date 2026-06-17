Canadá y Qatar encararán uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se enfrenten este jueves 18 de junio a las 16:00 horas en el Estadio Vancouver. Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir una victoria que los mantenga con amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y, además, con el deseo de conseguir un logro que hasta ahora se les ha negado: ganar por primera vez un partido mundialista.

El encuentro representa una auténtica oportunidad de oro para dos selecciones que rescataron empates en sus presentaciones, pero que saben que un nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones dentro del torneo.

Canadá inició su participación con una igualada frente a Bosnia-Herzegovina en un partido donde desaprovechó la condición de favorito y decepcionó con su actuación. A pesar de ello, el conjunto de la hoja de maple consiguió algo histórico al sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

Por su parte, Qatar protagonizó uno de los cierres más dramáticos de la jornada inaugural. Cuando parecía que se marcharía con las manos vacías ante Suiza, un autogol de los europeos en tiempo agregado terminó otorgándole un empate que fue celebrado como una victoria por los asiáticos. Ese resultado también significó el primer punto mundialista para una selección que perdió todos sus encuentros en la edición anterior siendo anfitrión.

Aunque el empate dejó sensaciones encontradas para ambos equipos, especialmente para Canadá por su localía, los norteamericanos llegan con argumentos que invitan al optimismo. El equipo mantiene una racha de nueve partidos sin conocer la derrota, acumulando tres victorias y seis empates, una muestra de la estabilidad que ha logrado desarrollar durante los últimos meses.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los locales. La principal preocupación gira en torno a Alphonso Davies, la máxima figura del futbol canadiense. El jugador del Bayern Múnich aún no ha podido entrenar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y su presencia para este compromiso sigue siendo una incógnita.

Del lado qatarí, la situación es más preocupante. El conjunto asiático atraviesa una racha negativa de siete partidos consecutivos sin ganar, registrando cuatro derrotas y tres empates. Esa falta de resultados positivos ha generado dudas sobre la capacidad del equipo para competir en escenarios de máxima exigencia, aunque el empate frente a Suiza podría representar un impulso anímico importante.

Canadá y Qatar se enfrentaron el el Mundial 2022

En cuanto a antecedentes, la historia entre ambas selecciones es breve. Canadá y Qatar únicamente se han enfrentado una vez en categoría mayor. El partido amistoso se disputó en septiembre de 2022 y terminó con una victoria canadiense por marcador de 2-0.

Sin embargo, las circunstancias actuales son completamente distintas. Lo que está en juego ahora es mucho más importante que un amistoso. Los tres puntos podrían representar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final y, al mismo tiempo, permitir que alguno de los dos equipos consiga una victoria histórica en Copas del Mundo.

Con la presión de sumar, el apoyo de la afición local y la incertidumbre sobre la condición física de Alphonso Davies, Canadá intentará imponer condiciones en Vancouver. Catar, mientras tanto, buscará romper una larga sequía de triunfos y demostrar que está listo para competir en el escenario más grande del futbol mundial.

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AO