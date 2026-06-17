México y Corea del Sur protagonizarán un encuentro que podría encaminar su destino en la Copa Mundial 2026 cuando se vean las caras este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara. Más allá de los tres puntos, el partido se perfila para definir el liderato del Grupo A y dejar al vencedor con un pie y medio en los dieciseisavos de final.

Para el Tricolor, el compromiso representa una oportunidad inmejorable para acercarse a la siguiente ronda y continuar con el proceso de reivindicación tras la decepcionante actuación en Catar 2022, donde quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978.

Te recomendamos: Chequia y Sudáfrica se juegan la vida en la segunda jornada

El conjunto dirigido por Javier Aguirre sabe que una victoria no solo fortalecería sus aspiraciones dentro del torneo, sino que también le permitiría afrontar la última jornada con mayor tranquilidad. Del otro lado, Corea del Sur llega exactamente con la misma ambición, consciente de que un triunfo podría colocarlo como líder solitario.

México viene de superar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la competencia, aunque en términos generales el equipo no terminó de encantar. Por su parte, los surcoreanos tuvieron que remar a contracorriente para darle la vuelta ante República Checa y quedarse con la victoria de 2-1. Por lo que, el empate no le sirve a ninguno de los dos, ya que en caso de que los checos venzan al conjunto africano o viceversa, las cosas se complicarían en el sector.

El escenario añade un ingrediente especial al encuentro. Guadalajara se ha convertido durante las últimos días en un lugar muy acogedor para la selección surcoreana. La afición tapatía ha mostrado una simpatía particular por el combinado asiático, generando una conexión inesperada que ha sido reconocida incluso por jugadores y cuerpo técnico.

Sin embargo, el ambiente podría cambiar significativamente para este partido. A diferencia de su encuentro anterior en el que Corea del Sur contó con una importante muestra de apoyo local, ahora tendrá de frente a la selección anfitriona. Se espera que la mayoría de los más de 49 mil aficionados que asistan al inmueble de Zapopan respalden a México, convirtiendo el recinto en una auténtica fortaleza para los aztecas.

Aunque el Estadio Guadalajara no ha sido una sede habitual para la selección mexicana mayor, el equipo cuenta con antecedentes recientes en ese inmueble. Antes de esta Copa del Mundo, el Tricolor había disputado tres partidos amistosos en la casa de las Chivas, registrando una victoria, un empate y una derrota. Ahora buscará mejorar ese balance en un escenario que puede resultar determinante para sus aspiraciones mundialistas.

Historia de las disputas entre las selecciones de México y Corea del Sur

La historia entre México y Corea del Sur ofrece antecedentes interesantes. En Copas del Mundo se han enfrentado en dos ocasiones y ambas terminaron con victoria tricolor. La primera se produjo en Francia 1998 por 3-1 y la segunda en Rusia 2018 con un marcador de 2-1.

No obstante, el historial general refleja una rivalidad mucho más equilibrada. Mexicanos y surcoreanos han disputado 19 encuentros, con una ligera ventaja para los asiáticos, quienes registran ocho victorias por siete triunfos mexicanos, además de cuatro empates.

De cara a este partido, Javier Aguirre se verá obligado a realizar modificaciones importantes en su alineación. La expulsión de César Montes obligará al estratega mexicano a reorganizar su esquema defensivo, y todo apunta a que Edson Álvarez ocupará su lugar desde el arranque.

Además, Jorge Sánchez perfila como sustituto de Israel Reyes en uno de los laterales, mientras que Gilberto Mora podría recibir la oportunidad más importante de su joven carrera al perfilarse como titular por primera vez en una Copa del Mundo, ocupando el puesto que había desempeñado Brian Gutiérrez.

Con el liderato del grupo en juego, un estadio volcado con la selección mexicana y dos equipos que han demostrado argumentos para competir, el choque entre México y Corea del Sur promete ser el partido más intenso y trascendental del sector A. El premio es enorme: acercarse de manera significativa a los dieciseisavos de final.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA