La actividad del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves 18 de junio con el inicio de la segunda jornada de la fase de grupos y el duelo entre las selecciones de Suiza y Bosnia y Herzegovina. El partido se disputará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Los Ángeles y representa una oportunidad inmejorable para ambos equipos, que buscan tomar ventaja en la lucha por los boletos a la fase de eliminación directa.

Te presentamos, para que no te lo pierdas, cómo llegan ambas selecciones a este compromiso, su posición en la clasificación del Grupo B y los detalles más importantes de este encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Suiza y Bosnia?

Ambas selecciones europeas llegan a este compromiso en absoluta igualdad de condiciones dentro del Grupo B del Mundial 2026. Tanto Suiza como Bosnia y Herzegovina han disputado un partido en el certamen, registrando un empate que les otorga un punto en la clasificación general. El equilibrio estadístico es total, ya que ambos equipos cuentan con un gol a favor, un gol en contra y una diferencia de goles de cero, por lo que este encuentro será fundamental para romper la paridad en el sector y comenzar a marcar diferencias en la lucha por los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

La situación en el Grupo B refleja una de las disputas más cerradas del torneo hasta ahora. Además de Suiza y Bosnia y Herzegovina, las selecciones de Qatar y Canadá también llegan con las mismas unidades y exactamente la misma cantidad de goles registrados, por lo que ningún equipo ha logrado tomar ventaja sobre sus rivales. Este escenario convierte al sector en el más parejo del Mundial 2026 hasta el momento, haciendo que cada punto y cada anotación puedan resultar determinantes en la definición de la tabla de posiciones.

Dónde ver EN VIVO el partido Suiza vs Bosnia del Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con el enfrentamiento entre las selecciones de Suiza y Bosnia y Herzegovina. El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, y el silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Ambos equipos saltarán al campo con la intención de dar un paso importante en la clasificación. Con la fase de grupos entrando en momentos determinantes, los detalles y la efectividad frente al arco podrían inclinar la balanza en un duelo que promete intensidad de principio a fin.

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones de este partido a través de streaming. La transmisión estará disponible de manera exclusiva en la plataforma ViX Premium, mediante la señal de Pase Mundial 2026.

Fecha y hora: Jueves 18 de junio, 13:00 horas

Jueves 18 de junio, 13:00 horas Estadio: Estadio Los Ángeles, Los Ángeles

Estadio Los Ángeles, Los Ángeles Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Con tres puntos en juego, ambos conjuntos saben que cualquier resultado puede tener un impacto directo en su futuro dentro de la competencia.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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