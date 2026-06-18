La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves 18 de junio con el arranque de la segunda jornada de la fase de grupos, una instancia que comienza a determinar el destino de las selecciones en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. Los equipos llegan a esta fecha con la necesidad de sumar puntos importantes en una agenda que promete encuentros emocionantes, y que podrá verse a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales, dependiendo del caso.

La atención de los aficionados mexicanos estará puesta en el Estadio Guadalajara, donde la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en busca de consolidar su camino dentro del Grupo A. Además, el calendario contempla los encuentros entre Canadá y Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina, así como Chequia y Sudáfrica. Para que no te pierdas un solo segundo de la programación, te dejamos en esta nota los horarios, sedes y canales de transmisión de todos los partidos programados para este jueves en el Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Jueves, 18 de junio

Chequia vs Sudáfrica

Sede: Estadio Atlanta, Atlanta, 10:00

Estadio Atlanta, Atlanta, 10:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Suiza vs Bosnia

Sede: Estadio Los Ángeles, Los Ángeles, 13:00

Estadio Los Ángeles, Los Ángeles, 13:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Canadá vs Qatar

Sede: Estadio Vancouver, Vancouver, 16:00

Estadio Vancouver, Vancouver, 16:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

México vs República de Corea

Sede: Estadio Guadalajara, Guadalajara, 19:00

Estadio Guadalajara, Guadalajara, 19:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, Nu9ve, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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