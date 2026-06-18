La Copa Mundial 2026 continúa con una jornada clave en el Grupo A, donde las selecciones de Chequia y Sudáfrica se enfrentarán este jueves 18 de junio en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la competencia. Con la urgencia de sumar sus primeros puntos, las dos escuadras llegan obligadas a mostrar una mejor versión tras un inicio complicado en el torneo.

El encuentro se disputará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Atlanta, escenario donde checos y sudafricanos buscarán mantenerse con vida en la pelea por un lugar en la siguiente ronda. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre el partido, incluyendo horario, transmisión y el contexto con el que llegan ambas selecciones.

¿Cómo llegan Chequia y Sudáfrica?

Dentro del panorama del Grupo A, ambas escuadras se encuentran sin puntos tras haber disputado su primer encuentro del torneo, por lo que este compromiso adquiere una importancia especial en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. La Selección de Chequia llega a este partido con un registro de una derrota, luego de haber anotado un gol a favor y recibido dos en contra en su encuentro frente a Corea del Sur, resultado que la dejó con una diferencia de goles de -1.

Por su parte, la Selección de Sudáfrica también comenzó su participación con un descalabro, al recibir dos anotaciones sin lograr marcar, lo que le dejó una diferencia de goles de -2 en su debut ante México. Con estos antecedentes, ambos representativos afrontan este duelo con la necesidad de sumar sus primeros puntos en la competencia y mejorar su posición dentro del sector, en una jornada que podría resultar determinante para sus aspiraciones mundialistas.

Dónde ver EN VIVO el partido Chequia vs Sudáfrica del Mundial 2026

El enfrentamiento entre las selecciones de Chequia y Sudáfrica, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, se disputará este jueves 18 de junio de 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede el Estadio Atlanta, ubicado en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos.

Los aficionados mexicanos podrán seguir las acciones de este compromiso a través de una señal exclusiva de streaming. La cobertura del partido estará disponible mediante el Pase Mundial de ViX Premium, por lo que los seguidores de ambas selecciones podrán disfrutar de todos los detalles desde cualquier dispositivo compatible.

Fecha y hora: Jueves 18 de junio, 10:00 horas

Jueves 18 de junio, 10:00 horas Estadio: Estadio Atlanta, Atlanta

Estadio Atlanta, Atlanta Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Tanto Chequia como Sudáfrica afrontan un compromiso importante dentro de sus aspiraciones en la Copa del Mundo 2026, ya que cada punto puede resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. Con la fase de grupos en marcha, ambas selecciones buscarán obtener un resultado positivo que fortalezca sus opciones de clasificación.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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