Mundial 2026: ¿cuánto cuesta el plantel de Corea del Sur que enfrenta hoy a México en Guadalajara?

Las selecciones de México y Corea del Sur jugarán este jueves en el Estadio Guadalajara con el objetivo de asegurar su pase a la segunda ronda del Mundial 2026. Ambos equipos ganaron su primer partido del torneo y llegan a la cita con 3 puntos, por lo que el resultado conseguido hoy podría ser decisivo incluso para definir el liderato del Grupo A.

En la historia de las copas del mundo hay dos partidos entre Tri y los Tigres de Asia, ambos con victoria para los mexicanos. El primero fue en Francia 1998, donde los entonces dirigidos por Manuel Lapuente se impusieron por marcador de 3-1; y la segunda en Rusia 2018, donde el marcador fue favorable para los verdes 2-1.

La constante en este historial ha sido la reducción de la brecha entre la calidad de los planteles, pues si en 1998 la Selección Mexicana era amplia favorita, ya en 2018 se hablaba de la rapidez de los coreanos y las dificultades que podrían plantear. En esta ocasión, aunque México tiene la ventaja de ser local, lo mostrado en la primera jornada y los resultados recientes hacen vislumbrar un partido cerrado donde cualquier marcador es posible.

El crecimiento del futbol coreano desde su Mundial en 2002, donde alcanzaron el cuarto lugar —aunque con polémica—, queda reflejado en el valor de su equipo nacional, un factor que refleja el nivel de las ligas donde compiten sus integrantes.

De acuerdo con estimaciones recientes de portales especializados como Transfermarkt y reportes del medio asiático Star News Korea, el conjunto surcoreano presenta una cotización de mercado conjunta que ronda los 140 millones de euros. Esta cifra refleja el crecimiento que ha tenido el balompié de su país durante la última década, logrando exportar talento a las ligas más competitivas del continente europeo, donde sus jugadores adquieren experiencia internacional.

El peso financiero de los asiáticos recae principalmente en figuras que militan en la élite europea y que son titulares en sus respectivos clubes. El defensor central Kim Min-jae, actual jugador del Bayern Múnich de Alemania, encabeza la lista de los elementos mejor valorados con una etiqueta de 28 millones de euros. A él se suman referentes como Son Heung-min, del Tottenham Hotspur en la Premier League inglesa, y el mediocampista Lee Kang-in, quien defiende los colores del Paris Saint-Germain en la liga francesa.

Santiago Giménez (derecha), es el jugador mejor cotizado de México. EL INFORMADOR/A. Navarro

El valor del Tri: ¿cuánto cuesta la plantilla de México frente a su rival?

Al analizar a la contraparte, el equipo anfitrión muestra un poderío económico superior en el papel, impulsado por la cotización de sus seleccionados en el extranjero. La Selección Mexicana alcanza una valoración aproximada de 200 millones de euros, superando a su rival asiático en términos monetarios.

Gran parte de este valor de mercado se debe al momento deportivo que atraviesan sus atacantes y mediocampistas en Europa. Santiago Giménez, delantero centro que recientemente consolidó su traspaso al AC Milan de la Serie A italiana, se posiciona como el jugador más caro del equipo con un valor que ronda los 18 millones de euros. Asimismo, en la estructura del equipo destacan nombres como Edson Álvarez, mediocampista del West Ham United de Inglaterra, y Johan Vásquez, quien aporta en la línea defensiva desde las filas del Genoa.

A pesar de las diferencias en las cifras y las tasaciones de mercado, los registros históricos demuestran que en el futbol los presupuestos no siempre determinan el resultado final. El encuentro de hoy en Jalisco será una prueba donde la estrategia y la ejecución técnica tendrán mayor peso que los números en los balances financieros.