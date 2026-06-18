Suiza golea a Bosnia en Los Ángeles y toma, de momento, el liderato del Grupo B en el Mundial 2026

La Selección de Suiza firmó una contundente victoria por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026, resultado que la consolida en la primera posición de su sector.

Los suizos encontraron la ventaja al minuto 74 gracias a Johan Manzambi, quien más tarde completó su doblete al 90'. Antes de ello, Rubén Vargas Martínez había ampliado la diferencia al 84', mientras que Granit Xhaka sentenció el encuentro desde el punto penal al 90+7'.

Bosnia y Herzegovina intentó reaccionar pese a jugar con un hombre menos tras la expulsión de Tarik Muharemović al minuto 80. El descuento llegó por conducto de Ermin Mahmić al 90+3', aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Suiza suma una victoria clave en sus aspiraciones mundialistas y se mantiene en la cima del Grupo B, mientras que Bosnia y Herzegovina permanece en el tercer puesto y ve reducidas sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.