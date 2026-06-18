Mundial 2026: ¿Contra quién y dónde jugará México los 16avos de final si hoy vence a Corea del Sur?

Hoy, la Selección Mexicana se juega mucho más que tres puntos ante Corea del Sur. Un triunfo en Guadalajara asegura el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026, definiendo si el Tricolor continuará su camino en el mítico Estadio Azteca o si deberá empacar hacia Los Ángeles.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con el ánimo a tope tras vencer a Sudáfrica en su debut. Sin embargo, el duelo de esta noche en el Estadio Akron representa una verdadera final anticipada por el liderato del Grupo A.

Los surcoreanos, comandados por Hong Myung-bo y liderados en la cancha por Son Heung-min, también sumaron de a tres en su primer compromiso. Esto convierte el partido en un choque donde el ganador tendrá la tranquilidad de estar en la siguiente fase.

Pero, ¿qué pasa exactamente si México logra imponerse hoy? La matemática del torneo es clara y el nuevo formato de 48 selecciones nos permite proyectar los cruces de la primera ronda eliminatoria.

El escenario ideal: Líderes del Grupo A

Si México gana hoy y asegura el primer lugar de su sector, el premio mayor será mantenerse en territorio nacional. El partido de 16avos de final se jugaría el martes 30 de junio de 2026.

La sede para este trascendental encuentro sería nada menos que el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Jugar en el Coloso de Santa Úrsula garantizaría un apoyo masivo y una presión inmensa para cualquier rival que visite la capital.

En cuanto al oponente, el sistema de la FIFA establece que el líder del Grupo A enfrentará a uno de los mejores terceros lugares. Específicamente, el rival saldría de los grupos C, E, F, H o I.

De acuerdo con las proyecciones y probabilidades matemáticas, el Grupo H es el candidato más fuerte para aportar este rival. Esto significa que México podría cruzarse con equipos como España o Uruguay, dependiendo de cómo terminen su sector.

Otra posibilidad latente, aunque con menor porcentaje, es enfrentar al tercer lugar del Grupo C. En ese escenario, selecciones como Brasil o Marruecos podrían cruzarse en el camino del Tricolor en una noche que promete ser épica.

IMAGO7/ARCHIVO

¿Y si México avanza como segundo lugar?

El futbol es impredecible y un empate o una derrota hoy podrían relegar a México a la segunda posición del grupo. Si esto ocurre, la logística y el destino del equipo cambiarían drásticamente.

Avanzar como segundo lugar obligaría a la selección a abandonar el país para su primer duelo de eliminación directa. El partido de 16avos de final se disputaría el domingo 28 de junio en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

El rival en este caso sería el segundo lugar del Grupo B. Dicho sector está conformado por Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza, lo que anticipa un duelo sumamente parejo y de pronóstico reservado.

Jugar en California no sería del todo negativo, pues la gran cantidad de aficionados mexicanos en Estados Unidos haría sentir al equipo como en casa. No obstante, el desgaste del viaje es un factor que el cuerpo técnico prefiere evitar.

Puntos clave para entender el cruce

Para que no te pierdas ningún detalle de lo que está en juego esta noche, es vital repasar los escenarios. La diferencia de goles será el primer criterio de desempate si ambas escuadras terminan igualadas en la cima.

A continuación, te presentamos una lista de tips rápidos y puntos clave que debes tener en el radar para el partido de hoy:

El objetivo principal: Ganar hoy asegura el pase a 16avos de final de forma matemática, sin depender de lo que ocurra en el último partido.

Ganar hoy asegura el pase a 16avos de final de forma matemática, sin depender de lo que ocurra en el último partido. La ventaja de ser líder: Terminar en la cima del grupo permite jugar en el Estadio Azteca el 30 de junio contra un tercer lugar.

Terminar en la cima del grupo permite jugar en el el 30 de junio contra un tercer lugar. El plan B: Ser segundo manda al equipo a Los Ángeles el 28 de junio contra el sublíder del Grupo B.

Ser segundo manda al equipo a Los Ángeles el 28 de junio contra el sublíder del Grupo B. El factor clave en la cancha: La ausencia del suspendido César Montes obligará a la defensa mexicana a reajustarse rápidamente.

La ampliación de la Copa del Mundo a 48 equipos ha hecho que cada gol y cada tarjeta cuenten más que nunca. Los criterios de desempate podrían ser determinantes si México y Corea del Sur igualan en puntos al final de la fase de grupos.

El cuerpo técnico sabe que no puede guardarse nada esta noche. La rotación de jugadores será mínima, priorizando asegurar la clasificación antes de pensar en dar descanso a los titulares. Por su parte, la afición mexicana ya comienza a llenar las inmediaciones del estadio en Guadalajara. El ambiente festivo demuestra la ilusión que genera este equipo en su camino mundialista.

Las autoridades han implementado un fuerte operativo de seguridad para garantizar que el evento se desarrolle sin contratiempos. Se espera un lleno total y una derrama económica importante para la ciudad. Por ahora, la mesa está servida y el reloj avanza hacia el silbatazo inicial. Noventa minutos separan a México de la tranquilidad o del nerviosismo absoluto; el sueño de trascender en casa comienza a tomar forma definitiva esta misma noche.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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