Chequia y Sudáfrica reparten puntos en segunda jornada del Mundial 2026; el resultado le conviene a México

La pelea por los boletos a la siguiente ronda del Mundial 2026 sigue al rojo vivo en el Grupo A. Este jueves 18 de junio, Chequia y Sudáfrica empataron 1-1 en el Estadio Atlanta, un resultado que mantiene abiertas las posibilidades de ambos equipos y que podría beneficiar a México en sus aspiraciones de avanzar.

El conjunto europeo se adelantó muy temprano en el marcador gracias a Michal Sadílek, quien anotó apenas al minuto 6. Sin embargo, cuando parecía que los tres puntos se quedarían del lado checo, Teboho Mokoena convirtió un penal al minuto 83 para rescatar la igualdad para los africanos.

Con este resultado, ambas selecciones suman una unidad en la segunda jornada y continúan con vida dentro del Grupo A.

Aunque ninguno consiguió la victoria que necesitaba, el resultado modifica el panorama del Grupo A y coloca la atención en el duelo entre México y Corea del Sur, selecciones que se enfrentan la noche de hoy jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Chequia golpeó primero en Atlanta

La Selección de Chequia, que cayó en la primera jornada del Mundial 2026 ante Corea del Sur en el partido que se disputó en esta ciudad de Guadalajara, llegó a Atlanta en busca de su primer triunfo del torneo. Lo mismo ocurrió con Sudáfrica, derrotada por el Tricolor en el duelo inaugural en la Ciudad de México.

El equipo europeo avisó desde los primeros instantes. Al minuto 1, Ladislav Krejci envió un centro hacia Patrik Schick, quien remató sin potencia frente a Ronwen Williams.

Poco después llegó la apertura del marcador. Adam Hlozek aprovechó un saque de banda largo, llegó a línea de fondo y cedió hacia atrás. En la frontal del área, Aleksandr Sojka prolongó el balón para que Michal Sadílek definiera y colocara el 1-0 al minuto 6.

El gol permitió que los checos jugaran con mayor tranquilidad, aunque también redujeron la intensidad de la presión con la que habían iniciado el encuentro.

Sudáfrica reaccionó y encontró premio

Lejos de verse afectada por el marcador en contra, la Selección sudafricana comenzó a ganar terreno en campo rival.

A los 12 minutos, Oswin Apollis, delantero del Orlando Pirates, probó suerte con un disparo que fue desviado por un defensor y terminó en tiro de esquina.

La mejor oportunidad antes del descanso llegó al minuto 37, cuando un rápido contragolpe terminó con un centro de Khuliso Mudau que fue despejado por la defensa checa.

En la segunda mitad, el desarrollo del partido mantuvo una dinámica similar. Un cabezazo de Patrik Schick fue controlado por Williams, mientras que Sudáfrica buscó constantemente el empate, aunque con más intención que precisión.

La recompensa llegó al minuto 83. La árbitra estadounidense Tori Penso marcó penal tras una mano de Pavel Sulc luego de un disparo de Thapelo Maseko.

Teboho Mokoena se encargó de ejecutar la pena máxima y convirtió el 1-1 con el que terminó el encuentro.

Tras el empate, el conjunto africano fue el que mostró mayor ambición ofensiva en la recta final del encuentro.

Incluso, en el tiempo añadido, Evidence Magkopa protagonizó una de las acciones más peligrosas del partido, aunque su disparo fue controlado por Kovar, evitando la remontada sudafricana.

El silbatazo final confirmó el reparto de puntos en Atlanta.

Un resultado que favorece a México

El empate en el que fue el primer partido de la segunda jornada del Grupo A, abre un escenario favorable para la Selección Mexicana, que enfrenta esta noche a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Tras debutar con victoria en el torneo, el Tricolor podría dar un paso importante hacia la próxima ronda si consigue un resultado positivo frente al conjunto asiático.

Una victoria le permitiría a México tomar distancia en la parte alta de la clasificación y acercarse a la siguiente ronda del Mundial 2026 sin muchas complicaciones.

El reparto de puntos también mantiene al Grupo A completamente abierto, aunque ofrece una oportunidad importante para que los dirigidos por el técnico Javier "Vasco" Aguirre fortalezcan su posición entre los candidatos a avanzar a la fase eliminatoria.

Así queda el Grupo A del Mundial 2026

Con este resultado, tras dos partidos disputados, Sudáfrica se mantiene en el último lugar con un punto, mientras que la República Checa ocupa la tercera posición, también con una unidad.

Por su parte, México y Corea del Sur, a la espera de su enfrentamiento directo de esta noche, suman tres puntos y ocupan el primer y segundo lugar del sector, respectivamente.

El empate deja el grupo completamente abierto y aumenta la relevancia del choque entre mexicanos y surcoreanos, que podría comenzar a definir el rumbo de la clasificación a la siguiente ronda.

Alineaciones Chequia vs Sudáfrica

Chequia: Kovar; Coufal, Hranac, Krejci, Holes; Darida (Sulc, 55'), Cerv (Zima, 78'), Sadilek (Soucek, 67'), Sojka (Zeleny, 55'); Hlozek (Provod, 67') y Schick.

Kovar; Coufal, Hranac, Krejci, Holes; Darida (Sulc, 55'), Cerv (Zima, 78'), Sadilek (Soucek, 67'), Sojka (Zeleny, 55'); Hlozek (Provod, 67') y Schick. Sudáfrica: Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Mbatha, Adams (Mofokeng, 46'); Appollis, Maseko (Sebelebele, 84') y Rayners (Magkopa, 66').

*Con información de EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF