Con más obligación que otra cosa , la Selección de Brasil afrontará este viernes uno de los partidos en los que menos margen tiene para equivocarse cuando enfrente a Haití en el Estadio Filadelfia a las 18:30 horas, dentro de la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo.

Sobre el papel, el encuentro luce disparejo. La selección brasileña cuenta con una de las plantillas más completas del torneo, integrada por futbolistas que militan en algunos de los principales clubes del mundo. Del otro lado aparece Haití, un equipo que ha construido su camino a partir del esfuerzo colectivo y que en su debut dejó claro que está dispuesto a competir pese a las diferencias de nombres y experiencia internacional.

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La presión, sin embargo, recae completamente sobre Brasil. El empate 1-1 frente a Marruecos en la primera jornada dejó sensaciones de decepción entre la afición y los medios brasileños. Más allá del resultado, el funcionamiento colectivo generó cuestionamientos luego de que el conjunto africano lograra controlar varios pasajes del encuentro y pusiera en aprietos a la defensa sudamericana.

Incluso, el portero Alisson fue una de las figuras del partido, evitando una derrota que habría complicado de manera importante el panorama del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Compromiso ante Haití representa una obligación absoluta para la Canarinha

Por ello, el compromiso ante Haití representa una obligación absoluta para la Canarinha. No sólo necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato del grupo, sino también recuperar confianza, mejorar su rendimiento y ofrecer una actuación acorde con las expectativas que acompañan a una selección que busca su sexto título mundial.

Las miradas estarán puestas sobre Vinícius Júnior y Raphinha, quienes asumirán gran parte de la responsabilidad ofensiva. Neymar continúa trabajando para recuperarse de molestias musculares y su participación sigue siendo una incógnita, por lo que el peso creativo y goleador recaerá principalmente sobre los atacantes que llegan en actividad desde el futbol europeo.

En la defensa, Marquinhos y Gabriel Magalhães tendrán la tarea de evitar cualquier sorpresa frente a un rival que ha demostrado capacidad para competir incluso cuando no parte como favorito.

Haití llega después de caer por la mínima diferencia ante Escocia en un encuentro donde mostró orden, intensidad y determinación. Aunque no pudo sumar puntos, el conjunto caribeño dejó una imagen competitiva y obligó a los escoceses a trabajar hasta el final para conservar la ventaja obtenida por John McGinn.

El equipo dirigido por Sébastien Migné ha encontrado identidad a partir de la disciplina táctica y el compromiso colectivo. Futbolistas como Wilson Isidor, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence y el guardameta Johny Placide representan algunas de las principales cartas de una selección que intentará resistir el dominio brasileño y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

Los antecedentes históricos también favorecen ampliamente a Brasil. Ambas selecciones se han enfrentado en dos ocasiones y los sudamericanos ganaron los dos encuentros, incluyendo un 7-1 en la Copa América Centenario de 2016.

Con Escocia liderando el grupo tras su triunfo sobre Haití y Marruecos esperando cualquier tropiezo, Brasil sabe que no puede permitirse otro resultado que no sea la victoria. Filadelfia será escenario de un partido donde la obligación estará de un solo lado y donde la pentacampeona del mundo buscará responder a las críticas con goles, puntos y una actuación que la devuelva a la conversación entre los principales candidatos del Mundial.

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