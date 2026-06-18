El margen de error se terminó para Paraguay y Turquía. Ambas selecciones llegan obligadas a sumar cuando se enfrenten este viernes a las 21:00 horas en el Estadio Bahía de San Francisco, dentro de la segunda jornada del Grupo D de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Después de perder en sus respectivos debuts, el encuentro aparece como uno de los más importantes de la fase de grupos para ambos equipos. Una nueva derrota dejaría al perdedor prácticamente eliminado, mientras que una victoria mantendría vivas sus aspiraciones de alcanzar los Octavos de Final.

Paraguay fue goleado en el debut

Paraguay llega golpeado tras una presentación que dejó más dudas que respuestas . El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro fue superado por Estados Unidos, que se impuso 4-1 en Los Ángeles. La Albirroja mostró un rendimiento muy por debajo del nivel que había exhibido durante las eliminatorias sudamericanas, especialmente en el aspecto defensivo, donde sufrió cada vez que el equipo estadounidense aceleró las transiciones.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los paraguayos con un autogol de Damián Bobadilla y, posteriormente, la velocidad de Folarin Balogun y compañía terminó marcando diferencias. Aunque Maurício descontó en la segunda mitad tras una asistencia de Julio Enciso, el daño ya estaba hecho y Paraguay terminó encajando una derrota que afectó tanto la diferencia de goles como el estado anímico del grupo .

Ahora, Gustavo Alfaro buscará recuperar la solidez que caracterizó a su equipo durante el proceso clasificatorio. Futbolistas como Gustavo Gómez, Omar Alderete, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Julio Enciso tendrán la responsabilidad de liderar la reacción en un partido donde no existe margen para especular.

Turquía tampoco suma en la tabla

Enfrente estará una Turquía que tampoco pudo sumar en la primera fecha . Los dirigidos por Vincenzo Montella cayeron 2-0 ante Australia en un encuentro que, por momentos, parecía inclinarse a su favor. Los turcos dominaron la posesión del balón, registraron una amplia cantidad de disparos y controlaron varios tramos del partido, pero fueron incapaces de transformar ese dominio en goles.

La actuación del portero australiano Patrick Beach y la falta de contundencia terminaron inclinando la balanza. Turquía acumuló oportunidades, pero los errores en el último tercio de la cancha permitieron que Australia aprovechara sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Ese resultado obliga ahora a Montella a encontrar soluciones ofensivas. Gran parte de las esperanzas turcas recaen en jugadores como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız y Barış Alper Yılmaz, quienes deberán aportar creatividad y profundidad frente a una defensa paraguaya que intentará recuperar el orden perdido en la jornada inaugural.

Paraguay vs Turquía: la oportunidad

Desde el punto de vista táctico, el encuentro promete una batalla interesante. Turquía buscará imponer la posesión y el manejo de balón, mientras que Paraguay intentará explotar la presión alta, la recuperación rápida y las transiciones encabezadas por Enciso y Almirón.

La situación del Grupo D aumenta todavía más la tensión. Estados Unidos y Australia lideran con tres puntos, por lo que este partido representa una auténtica final anticipada para paraguayos y turcos . Un triunfo les permitiría llegar con opciones reales a la última jornada; un empate complicaría a ambos, mientras que una derrota los dejaría dependiendo de una combinación de resultados.

Con la necesidad como principal ingrediente, Santa Clara será escenario de un duelo donde la supervivencia mundialista estará en juego durante noventa minutos.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF