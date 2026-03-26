Sudáfrica cerrará su preparación mundialista contra Panamá

La selección de Sudáfrica, que abrirá el telón de la Copa del Mundo junto con México el próximo 11 de junio, enfrentará dos veces a Panamá en esta Fecha FIFA de marzo para sus preparativos rumbo a la justa internacional, duelos que también le pueden servir a Javier Aguirre y su equipo de trabajo para saber qué tendrán ante ellos en la inauguración.

Los Bafana Bafana serán locales para el par de enfrentamientos ante el combinado canalero, primero en Durban este viernes y en Ciudad del Cabo el próximo 31 de marzo, por lo que tendrán la ventaja de conocer las condiciones de juego en casa frente a su público.

Abonando a esa ventaja, el técnico belga que tiene el timón de la selección sudafricana desde 2021, Hugo Broos, convocó a 16 jugadores de la liga local, siendo la mayoría militantes del Mamelodi Sundowns y del Orlando Pirates.

A pesar de ello, quizá el nombre más destacado en la convocatoria de Bross es el de Lyle Foster, delantero de 25 años que juega para el Burnley en la Premier League, una de las ligas de mayor exigencia del mundo en la que suma tres goles y dos asistencias esta temporada.

Este par de cotejos frente a Panamá serán los primeros para Sudáfrica desde que cayeron contra Camerún en la Copa Africana de Naciones a inicios de año y, en los cuatro partidos que disputaron en la competencia, sumaron otra derrota (contra Egipto) y dos victorias (sobre Angola Y Zimbabwe), por lo que será imperativo terminar el mes con buenas sensaciones y una idea clara en el estilo de juego, ya que no tendrán más oportunidades en el calendario para apretar las tuercas necesarias.

Así llegó Sudáfrica al Mundial

“Los Muchachos” volvieron a una Copa del Mundo por primera vez en 16 años, cuando consiguieron el pase automático como los anfitriones, y para esta edición consiguieron su boleto al finalizar como líderes del Grupo C de las eliminatorias con cinco victorias, tres empates y dos derrotas para sumar 18 puntos, apenas uno más que Nigeria, que acabó en el repechaje del que no sobrevivieron. En el sector también estaban Benin, Lesoto, Rwanda y Zimbabwe.

Para su cuarta aparición mundialista, los Bafana Bafana tratarán de romper la barrera de la fase de grupos, de la que no pudieron pasar en Francia 1998, Corea-Japón 2002 ni en 2010.

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MB