El líder de la FIFA, Gianni Infantino, visitará México como parte de una gira rumbo al Mundial 2026, la cual incluirá su presencia en la reapertura del Estadio Azteca en la CDMX, y una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria mexicana anunció este jueves que sostendrá un encuentro con el dirigente del organismo internacional el próximo lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, donde revisarán aspectos organizativos del torneo.

"El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir a Palacio Nacional a ver algunos detalles de organización; vamos a recibirlo y platicar sobre el Mundial", afirmó Sheinbaum durante "La Mañanera del pueblo" de este jueves 26 de marzo.

La visita de la FIFA a los estadios del repechaje al Mundial 2026

Previo a esta reunión entre presidentes, Gianni Infantino asistirá a los partidos de repechaje al Mundial 2026 que se disputarán en territorio mexicano. El primero se llevará a cabo en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, donde se enfrentarán las selecciones de Bolivia y Surinam. Más tarde, el dirigente estará presente en el Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco, para el encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica.

La agenda del presidente de la FIFA continuará el sábado con uno de los eventos más relevantes de su visita: la reapertura del Estadio Azteca, inmueble histórico que se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo. En este marco, se disputará el partido entre la Selección Mexicana y Portugal.

Cabe señalar que el encuentro entre México y Portugal se disputará el 28 de agosto a las 20:00 horas.

Una visita al CAR

De acuerdo con diversos reportes, antes de asistir al encuentro en el Azteca, Infantino visitará el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), donde sostendrá una reunión con directivos del futbol mexicano y de la propia federación.

En esta gira, el presidente de la FIFA recorrerá las tres sedes asignadas a México en cuestión de días, como parte de los preparativos finales rumbo al Mundial 2026.

El torneo de selecciones arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

*Con información de EFE

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