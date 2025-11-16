Sinner frena a Alcaraz y se proclama bicampeón de las ATP Finals

Por segundo año consecutivo, Jannik Sinner se coronó en las ATP Finals, luego de vencer al número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

En un duelo disputado y peleado en cada punto desde Turín, Italia, el español no pudo mantener la ventaja que consiguió primero en los dos sets, y Sinner sacó su pasta de campeón para no perder ningún episodio, alargando su invicto en pista dura cubierta al llegar a 31 victorias consecutivas, tras doblegar a Carlos por parciales de 7-6(4) y 7-5.

MV