Domingo, 16 de Noviembre 2025

Deportes |

Sinner frena a Alcaraz y se proclama bicampeón de las ATP Finals

Sinner sacó su pasta de campeón para no perder ningún episodio, alargando su invicto en pista dura cubierta 

Por: Andrea Garcia

Jannik Sinner se coronó en las ATP Finals. EFE/A. DI MARCO

Por segundo año consecutivo, Jannik Sinner se coronó en las ATP Finals, luego de vencer al número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

En un duelo disputado y peleado en cada punto desde Turín, Italia, el español no pudo mantener la ventaja que consiguió primero en los dos sets, y Sinner sacó su pasta de campeón para no perder ningún episodio, alargando su invicto en pista dura cubierta al llegar a 31 victorias consecutivas, tras doblegar a Carlos por parciales de 7-6(4) y 7-5.

Temas

  • Sinner
  • Alcaraz
  • ATP Finals

