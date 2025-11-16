Bezzechi termina la temporada con brillante victoria en Valencia

Marco cierra la temporada con un indiscutible segundo triunfo consecutivo y tercero en una brillante temporada para Aprilia, seguido de Raúl Fernández también en Aprilia, dejando en tercer puesto a Diggiantonio con Ducati.

Bezzecchi (Aprilia Racing) cerró la temporada 2025 con una victoria espectacular en Valencia, sumando su tercer triunfo del año en su temporada de debut con Aprilia, la segunda de manera consecutiva. Desde la 'pole', el italiano dominó la salida y se mantuvo al frente, imponiendo un ritmo inalcanzable para sus perseguidores. Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), gracias a su impecable actuación, completó el primer doblete para Aprilia desde el GP de Catalunya 2023, mientras que Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) culminó el último podio del año.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) aprovechó su ventaja inicial para liderar la carrera por delante de Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) y Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), con Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) justo por delante de Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), quien no logró cuadrar una buena salida.

El primer incidente llegó antes incluso de que comenzara la carrera, cuando Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) quien golpeó a Luca Marini durante la formación de parrilla. Ya en la primera vuelta, la mala suerte volvió a sorprender a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), poniendo fin a una temporada complicada, después de que Johann Zarco (CASTROL LCR Honda) le golpeara. El francés fue sancionado con una 'long lap'.

En las primeras vueltas, el italiano se mantenía al frente, mientras Alex Márquez daba todo de sí para no perder a la Aprilia oficial, que rodaba a gran ritmo. Mientras estas dos posiciones se consolidaban, 'Diggia' comenzaba a perder terreno respecto a Raúl Fernández, que completaba el podio provisional junto a Acosta.

A casi la mitad de la carrera, Alex Márquez comenzó a perder ritmo, lo que permitió a Raúl Fernández superarlo en la curva 14, dejando a Aprilia en condiciones de lograr su primer doblete, mientras Bezzecchi ya lideraba con casi un segundo y medio de ventaja. Por detrás del '73', Acosta rodaba con una desventaja de dos segundos, pero venía recortado décimas.

A más de la mitad de la carrera, la tensión en la punta se hacía notar. Raul Fernández recortaba distancia sobre Bezzecchi, rompiendo la barrera del segundo, mientras Acosta presionaba a Alex Márquez, que comenzaba a acusar el desgaste de los neumáticos. A falta de ocho giros para el final, el murciano superó al de Cervera.

TOP 10

Cuando parecía que con ese rebase Acosta tenía asegurado el podio, 'Diggia' reaccionó y, tras superar al '73', se pegó al a la rueda trasera del piloto de KTM. A dos vueltas para ver la bandera a cuadros, el '49' lanzó el ataque definitivo.

Acosta y Aldeguer cerraron el Top 5 de la última carrera de la temporada 2025, por delante de Alex Márquez y de la Honda de Marini. La séptima plaza del italiano permitió a la fábrica japonesa ascender del Rango D al C en concesiones. El Top 10 se completó con Binder, Miller y Bastianini.

Con esto damos por terminada la temporada de 2025.

RESULTADOS OFICIALES

1

72

M. Bezzecchi

APRILIA RACING

40:52.458

2

25

R. Fernandez

TRACKHOUSE MOTOGP TEAM

+0.686

3

49

F. Di Giannantonio

PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM

+3.765

4

37

P. Acosta

RED BULL KTM FACTORY RACING

+4.749

5

54

F. Aldeguer

BK8 GRESINI RACING MOTOGP

+8.048

6

73

A. Marquez

BK8 GRESINI RACING MOTOGP

+8.166

7

10

L. Marini

HONDA HRC CASTROL

+12.644

8

33

B. Binder

RED BULL KTM FACTORY RACING

+14.582

9

43

J. Miller

PRIMA PRAMAC YAMAHA MOTOGP

+15.497

10

23

E. Bastianini

RED BULL KTM TECH3

+17.460

