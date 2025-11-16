Chivas Femenil se derrumba y América vuelve a volar a la Final

Los errores propios terminaron por sepultar cualquier esperanza para Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Un par de equivocaciones de la portera Celeste Espino resultaron fulminantes y le abrieron el camino al América para clasificar sin mayor problema a la Gran Final. Con un marcador de 2-0 para un global de 4-0, las Águilas doblegaron al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes, ganándose así la oportunidad de pelear por su tercer campeonato.

El equipo de Antonio Contreras se encogió ante la enorme obligación de lograr una remontada heroica en la capital. Sin una idea clara y con múltiples imprecisiones en su juego colectivo, el Guadalajara consumó una nueva frustración al quedar eliminado por novena serie consecutiva ante las azulcremas y, por segundo año al hilo, quedó fuera en la instancia de Semifinal, también en manos del América.

Para Chivas era vital conseguir el gol que las acercara al milagro de darle la vuelta a la adversidad, por lo que presentó un inicio ligeramente más propositivo al ataque respecto al compromiso de Ida. Sin ser un claro equipo dominante, logró hacerse del balón para finalizar las jugadas, pero la claridad frente al arco se ausentó.

Por su parte, las Águilas no arriesgaron de más ni tampoco tuvieron que ser asfixiantes para consumar la victoria. Jugando con la desesperación de su rival hasta forzar el error que necesitaban para abrir el marcador, Nicolette Hernández sacó un disparo de larga distancia que, en apariencia, parecía controlable. Sin embargo, la arquera Celeste Espino no logró asegurar el esférico y terminó por concederle el gol a las visitantes al minuto 33.

Chivas no fue reactivo ni en el campo ni desde la banca. El técnico rojiblanco no supo cómo contrarrestar la situación y el Rebaño continuó con la misma tónica que le impidió concretar una anotación.

Para el segundo tiempo, el cuadro tapatío fue inoperante y no presentó ni un solo disparo a puerta de Sandra Paños; mientras que, un rebote de Espino en área chica le abrió la puerta a Irene Guerrero para duplicar la ventaja al 57 y el América pudo asegurar su estadía en el partido por el título.

En la Final, las Águilas se reencontrarán con Tigres después de dos años, ya que en el Apertura 2023 se vieron las caras en esta instancia y fueron las Amazonas las que resultaron vencedoras, por lo que al América se le presentará una oportunidad de revancha.

MF