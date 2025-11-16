Domingo, 16 de Noviembre 2025

Futbol hoy 16 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este domingo 16 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 16 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Cancún FC vs Atlético Morelia | 17:00 horas | AYM Sports, Disney+ Premium, Latin American Sports TV, ESPN, Disney+ Estándar |
  • Tampico Madero vs Leones Negros | 20:00 horas | AYM Sports, Disney+ Premium, Latin American Sports TV, ESPN 4 |

Partidos hoy domingo 16 de noviembre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Tigres vs Cruz Azul | 17:00 horas | Tigres Oficial YouTube |
  • América vs Chivas | 19:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Nu9ve |

Partidos hoy domingo 16 de noviembre de 2025 – Eliminatorias FIFA Copa Mundial 2026 EN VIVO

  • Portugal vs Armenia | 08:00 horas | SKY Sports |
  • Hungría vs República Irlanda | 08:00 horas | SKY Sports |
  • Ucrania vs Islandia | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Serbia vs Letonia | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Azerbaiyán vs Francia | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Albania vs Inglaterra | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Nigeria vs R.D. Congo | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Italia vs Noruega | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Israel vs Moldavia | 13:45 horas | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

