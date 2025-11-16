Portugal consigue su boleto a la Copa del Mundo tras golear a Armenia

La selección de Portugal confirmó su clasificación al Mundial de 2026 tras derrotar 9-1 a Armenia en la última jornada de la fase previa, y lo hizo sin Cristiano Ronaldo, ausente por suspensión. Con este resultado, el representativo lusitano obtuvo su novena participación en la historia de la Copa del Mundo.

El encuentro estuvo marcado por el dominio absoluto del conjunto portugués y por las actuaciones sobresalientes de Bruno Fernandes y João Neves, ambos autores de un triplete.

Con esta victoria, Portugal aseguró el primer lugar del Grupo F con 13 puntos y su pase directo al Mundial de 2026, evitando así la repesca . Irlanda, con 10 unidades, terminó en segundo lugar y disputará esa instancia.

Aunque Cristiano Ronaldo no participó en el partido donde se selló la clasificación, formará parte del plantel que viajará a la Copa del Mundo, en la que será su sexta participación mundialista.

Así dominó Portugal

Portugal impuso su ritmo desde el arranque. A los 7 minutos, Renato Veiga abrió el marcador con un cabezazo tras una falta lateral. Armenia empató al 18’, lo que momentáneamente complicó el panorama, pero la respuesta lusa fue inmediata.

Gonçalo Ramos puso el 2-1 al 28’ y, dos minutos después, João Neves firmó el 3-1 con un potente disparo desde fuera del área. El propio Neves amplió la ventaja al 41’ con un impecable tiro libre a la escuadra derecha.

En el tiempo añadido de la primera mitad, al 45+1’, Bruno Fernandes convirtió un penalti cometido por Karen Muradyan, enviando el partido al descanso con un claro 5-1.

Te puede interesar: Raúl Jiménez, molesto con la afición mexicana por ESTE motivo

La segunda parte mantuvo la misma tónica. Fernandes anotó su segundo gol al 51’ tras asistencia de Ramos y, más tarde, al 72’, volvió a marcar desde el punto penal para el 7-1.

Con los cambios, Portugal renovó energías sin perder intensidad. En los minutos finales, João Neves completó su hat-trick al 81’ tras un centro de Nélson Semedo, y al 90+2’ Francisco Conceição cerró la goleada con un zurdazo desde fuera del área.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV