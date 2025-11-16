Jared Serna hace historia y encabeza el triunfo de Charros sobre Tucson

El Estadio Panamericano fue escenario de una noche histórica para los Charros de Jalisco, pero sobre todo para Jared Serna, el joven pelotero originario de Guaymas que este domingo no solo contribuyó al triunfo de su equipo por 5-1 sobre los Tucson, sino que también se adueñó de uno de los récords más emblemáticos de la Liga Mexicana del Pacífico: el de más triples en una sola temporada.

Serna, prospecto de los Miami Marlins y una de las caras más prometedoras del beisbol mexicano, llegó a 29 juegos disputados en esta campaña de la Liga Mexicana del Pacífico, tiempo suficiente para hacer historia. Con el triple conectado durante el encuentro, el sonorense se colocó en solitario como líder absoluto en este departamento, superando una marca que había resistido por más de cuatro décadas.

Hasta este 16 de noviembre de 2025, la cima del rubro de triples pertenecía a un selecto grupo de tres peloteros. El primero en conquistarla fue Raymundo Torres, quien registró ocho triples en la temporada 1979-1980 con los Naranjeros de Hermosillo. La marca permaneció intacta por más de 35 años, hasta que Welington Dotel, con Mexicali, y Leo Heras, con los Yaquis, lograron igualarla en 2016 y 2017, respectivamente. Ninguno de ellos, sin embargo, pudo llevarla más allá.

Serna sí lo hizo. Con temple, velocidad y un sentido ofensivo que ya lo distingue en la liga, el jugador de Charros rompió el empate histórico y quedó como el único dueño del récord, escribiendo su nombre en letras doradas dentro del circuito invernal.

El logro individual fue la cereza del pastel en un juego sólido para Jalisco, que completó la barrida sobre Tucson y mejoró su marca a 17 victorias y 12 descalabros, manteniéndose firme en la pelea por los primeros lugares del standing. En la lomita, Luis Iván Rodríguez firmó una actuación eficiente que le valió el triunfo, mientras que Daniel de la Fuente cargó con la derrota por parte de la novena de Arizona. Trevor Clifton aseguró el salvamento tras contener una ligera amenaza visitante en el noveno inning.

Los Charros volverán al Panamericano el próximo martes, cuando reciban a los Jaguares de Nayarit, en una semana que podría consolidar su ascenso dentro de la temporada. Para Jared Serna, en cambio, esta ya es una campaña inolvidable.

MF