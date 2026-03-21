Chivas rescata la victoria en Monterrey con penal atajado por 'Tala' Rangel

El Club Deportivo Guadalajara logró rescatar una victoria que parecía totalmente cómoda, pero que se complicó en los minutos finales ante Rayados en el Estadio BBVA. Luego de un cierre intenso por parte de los regiomontanos, que los puso cerca del empate, apareció la figura de Raúl “Tala” Rangel, quien atajó un penal de último minuto para sellar el triunfo rojiblanco por 3-2.

Uros Durdevic, un viejo conocido para los rojiblancos, fue el encargado de ejecutar la pena máxima que pudo cambiar la historia del encuentro, pero el guardameta de Chivas se convirtió en el héroe del partido al detener el disparo y asegurar los tres puntos. De esta manera, el Rebaño llegó a 30 unidades en el torneo, cifra que le permite mantenerse como líder una semana más.

Con este resultado, Guadalajara alcanzó su séptima victoria en casa de Monterrey en los últimos diez años, una cifra que refleja la consistencia y superioridad del equipo tapatío en una de las plazas más complicadas del fútbol mexicano. Además, el triunfo también significó igualar su récord de victorias en un torneo corto al llegar a diez.

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El encuentro comenzó con un guion poco habitual para los visitantes. Chivas mostró imprecisiones defensivas y se vio agobiado por la presión alta de Rayados, que generó un par de llegadas de peligro en los primeros minutos. Sin embargo, la falta de claridad de los locales evitó que el marcador se abriera, permitiendo que los rojiblancos resistieran el embate inicial sin recibir daño.

Monterrey insistió con más intensidad que idea, buscando el gol que les diera tranquilidad. No obstante, el plan se vino abajo tras un error en salida que fue perfectamente capitalizado por Armando “Hormiga” González, quien no perdonó frente a Luis Cárdenas y firmó su décimo tanto de la campaña.

A partir de ese momento, el control del partido cambió de manos. Chivas se adueñó del balón y del ritmo, mostrando una propuesta dinámica, con circulación rápida y precisión en los toques. Esa superioridad se tradujo en el segundo gol, obra de José Castillo, quien aprovechó otro descuido defensivo para ampliar la ventaja.

Lejos de conformarse, el conjunto tapatío mantuvo la intensidad y encontró el tercero con un golazo de Bryan González, quien sacó un potente disparo de larga distancia que se incrustó en el ángulo.

No obstante, en la recta final, Rayados reaccionó y estuvo cerca de arrebatarle el resultado a Chivas. Djuka descontó para los albiazules y Ricardo Chávez apareció para recortar aún más la ventaja. Cuando todo parecía indicar que el Rebaño se despediría de los tres puntos por el penal, la figura de Rangel emergió y terminó por inclinar la balanza a favor del Rebaño.

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ALINEACIONES

MONTERREY

PORTERO

22. Luis Cárdenas

DEFENSAS

21. Luis Reyes

3. Gerardo Arteaga

13. Carlos Salcedo

2. Ricardo Chávez

MEDIOS

30. Jorge Rodríguez

5. Fidel Ambriz (59’ 8. Oliver Torres)

194. Cristian Reyes (59’ 34. César Bustos)

DELANTEROS

11. Luca Orellano (76’ 192. Joaquín Moxica)

20. Uros Durdevic

27. Roberto de la Rosa (75’ 246. Omar Gálvez)

D.T. Nicolás Sánchez

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

5. Bryan González

2. Jesús Castillo

19. Diego Campillo

23. Daniel Aguirre

37. Richard Ledezma (68’ 24. Miguel Gómez)

MEDIOS

6. Omar Govea (76’ 10. Efraín Álvarez)

28. Fernando González

DELANTEROS

25. Roberto Alvarado (61’ 11. Brian Gutiérrez)

20. Ángel Sepúlveda (61’ 17. Ricardo Marín)

34. Armando González (68’ 226. Santiago Sandoval)

D.T. Gabriel Milito

SV