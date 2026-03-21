Atlas enfrenta falta de variantes y Cocca reconoce limitaciones del plantel

El director técnico del Atlas, Diego Cocca, reconoció las carencias de su plantel tras el más reciente encuentro ante Querétaro en la Jornada 12 del Clausura 2026, al asegurar que el equipo carece de variantes , especialmente en momentos clave donde se requiere desequilibrio ofensivo.

“En otro momento, este equipo hubiera perdido, sin duda, con la cantidad de córneres y tiros libres de costado que nos tiraron; hubiéramos perdido. Y, aparte, los cambios eran Sergio, Gamboa, el ‘Mudo’. No tenemos gente en Atlas; la gente desequilibrante que te rompe partidos son jóvenes, son chicos que hay que apoyarlos, que hay que acompañarlos”, expresó el estratega.

Cocca también hizo referencia a la exigencia de la afición, destacando que, aunque entiende la impaciencia, el equipo se encuentra en proceso de crecimiento.

“La gente ya sé que tiene impaciencia, quiere ganar todos los partidos; me parece bárbaro, es una opinión. Desde adentro estamos creciendo, estamos formando un equipo, y hay que darle tiempo y apoyo a estos jugadores. Mientras dejen todo dentro de la cancha, como lo dejaron hoy, hay que seguir”, comentó.

Asimismo, el entrenador subrayó la dificultad del torneo y la necesidad de encarar los próximos encuentros como finales .

“Hoy le dije a los muchachos: preparémonos para jugar cinco partidos como este, porque este torneo es complicado. Al principio somos todos líricos; ahora que los puntos cuentan, nadie quiere perder. Y lo demostró Querétaro, que se replegó, que marcó. En esta liga hay jugadores rápidos, fuertes, potentes; es muy difícil cuando un rival se mete atrás y no poder doblegarlo. Nosotros tuvimos esas tres o cuatro situaciones que no definimos bien, no la terminamos bien, la del gol que fue por un poquito en offside… son cosas que pasan. Nosotros nos tenemos que preparar para jugar estas cinco finales para ver si podemos lograr el objetivo”, concluyó.

SV