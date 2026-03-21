Esteban González destaca orden defensivo ante Atlas

El director técnico de Querétaro, Esteban González, destacó el desempeño de su equipo tras medirse ante Atlas, señalando que el enfoque principal ha sido reforzar los fundamentos defensivos.

“Nos hemos medido ante rivales muy difíciles y complejos, por lo que decidimos comenzar desde lo más básico, que, entre comillas, es lo más simple: defender y cerrar los espacios”, explicó.

González consideró que el equipo mostró “una solvencia defensiva muy importante” , logrando limitar al rival gracias a la flexibilidad táctica.

“Logramos cerrar los caminos del rival con una buena flexibilidad táctica, considerando que ellos pueden jugar tanto con línea de tres como de cuatro y generan duelos en todos los sectores del campo”, detalló.

Pese a esto, reconoció que el equipo aún tiene pendiente mejorar en la definición. “Está claro que los partidos se ganan con goles y no hemos estado finos a la hora de definir. Me quedo, en primer lugar, con el orden táctico y, en segundo, con la cantidad de tiros de esquina y de aproximaciones”, agregó.

El técnico también valoró el compromiso de sus jugadores ante un calendario complicado . “Nuestra exigencia es altísima y considero que el sacrificio y el esfuerzo de los jugadores, tanto hoy como en encuentros anteriores, han sido muy buenos”, afirmó.

Finalmente, subrayó las dificultades recientes del equipo: “El calendario ha sido muy complejo. Mantener nuevamente el arco en cero es un aspecto que también debemos destacar”, concluyó.

SV