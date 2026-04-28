El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con el arranque de la actividad de Ida de los Cuartos de Final, que se disputarán del 2 al 3 de mayo. Ha llegado el momento cumbre del campeonato, la fase de eliminación directa donde el margen de error desaparece y los ocho mejores equipos inician la verdadera lucha por el título. En esta instancia definitiva, la presión por sacar ventaja en los primeros 90 minutos es absoluta, obligando a las escuadras a no especular y mostrar su mejor versión táctica. Cabe destacar que todos los encuentros de esta Liguilla podrán seguirse a través de televisión abierta, restringida y plataformas digitales.

El arranque de la "Fiesta Grande" presenta llaves sumamente atractivas que prometen emociones al límite. Los reflectores en Jalisco estarán puestos sobre los equipos tapatíos, que encaran retos de máxima exigencia: Chivas visitará el siempre complicado Volcán para medirse con los Tigres, mientras que los Rojinegros del Atlas recibirán en el Estadio Jalisco a un Cruz Azul que busca consolidar su jerarquía en el torneo. La cartelera cerrará el domingo con un platillo inmejorable, el Clásico Capitalino entre América y Pumas, seguido del choque estratégico donde Toluca le hará los honores al Pachuca en busca de medio boleto a la siguiente fase.

Dónde ver EN VIVO los partidos de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Liguilla del Clausura 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.

Calendario de partidos Cuartos de Final Ida Clausura 2026 - Liga MX

Sábado 2 de mayo

Tigres vs Chivas

Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, FOX, Azteca 7, aztecadeportes.com

Atlas vs Cruz Azul

Sede: Estadio Jalisco, 21:15 horas

Transmisión: Canal 5, ViX Premium

Domingo 3 de mayo

América vs Pumas

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Toluca vs Pachuca

Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:15 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, FOX One, ViX Premium, aztecadeportes.com

*Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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