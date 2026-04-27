La paciencia en la Sultana del Norte se agotó. Tras consumarse uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Rayados de Monterrey en la Liga MX, la institución anunció este lunes 27 de abril una reestructuración profunda en sus niveles más altos, confirmando la salida inmediata de José Antonio "Tato" Noriega como Presidente Deportivo y de Héctor Lara como Director Deportivo.

La razón detrás de los cambios en Monterrey

La noticia llega como la consecuencia inevitable de un Clausura 2026 catastrófico. A pesar de ostentar una de las plantillas más costosas del continente, "La Pandilla" no solo quedó fuera de la Liguilla, sino que ni siquiera mostraba una idea clara de juego, rompiendo una racha de casi una década de presencia constante en las fases finales del futbol mexicano.

El equipo albiazul cerró el torneo de forma humillante el pasado domingo 26 de abril. En la Jornada 17, visitaron al Santos Laguna, que llegaba como último lugar de la competencia; sin embargo, los papeles se invirtieron en el TSM Corona. Los "Guerreros" exhibieron la falta de alma de Rayados con una goleada de 3-0, sellando el destino de una directiva que ya pendía de un hilo tras la derrota previa ante Pachuca.

Monterrey finalizó el certamen en la posición 13 de la tabla general, cosechando apenas 18 puntos. Un balance paupérrimo de 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas para un plantel diseñado para ser campeón.

¿Quién llega en lugar del "Tato" Noriega?

A través del comunicado oficial, el club intentó suavizar el golpe agradeciendo la gestión de Noriega, destacando logros como la representación en el Mundial de Clubes 2025 y el éxito de Rayadas. No obstante, el enfoque principal es el futuro: Walter Erviti ha sido designado como el nuevo Director Deportivo del Primer Equipo.

El "Mago", referente histórico de la institución, asume el reto de reconstruir un vestidor roto. Mientras tanto, la plaza de Presidente Deportivo permanece vacante, a la espera de un nombramiento que logre devolverle la identidad a un equipo que hoy, ante los ojos de su afición, ha firmado el fracaso más grande de los últimos tiempos.

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