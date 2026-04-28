¿Por qué Javier Aguirre retrasó tanto la lista de la Selección Mexicana?

El día de ayer, las horas fueron pasando sin que apareciera la lista con la convocatoria prometida de jugadores que iniciarán una concentración de cinco semanas y media para preparar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este martes por la mañana, la esperada lista de 20 futbolistas fue dada a conocer con un par de sorpresas incluidas.

Los 20 jugadores deberán reportar en el Centro de Alto Rendimiento a partir del miércoles 6 de mayo para comenzar las preparaciones rumbo a la justa mundialista. El grupo formado contempla a 12 futbolistas que serán parte de la lista final, además de 8 jugadores que serán "sparring" y están considerados con cierta valía para poder ser parte del proceso rumbo al siguiente Mundial en 2030.

La lista de convocados es la siguiente:

Lista de convocados de la Liga MX para la Selección Mexicana - Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Óscar García* - León

Defensas

Luis Rey* - Puebla

Israel Reyes - América

Eduardo Águila* - San Luis

Jesús Gómez* - Tijuana

Denzell García* - Juárez

Jesús Gallardo - Toluca

Mediocampistas

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Brian Gutiérrez - Chivas

Iker Fímbres* - Monterrey

Gilberto Mora - Tijuana

Jairo Torres* - Juárez

Roberto Alvarado - Chivas

Delanteros

Kevin Castañeda* - Tijuana

Alexis Vega - Toluca

Guillermo Martínez - Pumas

Armando González - Chivas

*No estarán en la lista definitiva

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¿Por qué tardó tanto en salir la lista de Javier Aguirre?

Según David Medrano, las dudas respecto a tres o cuatro jugadores provocaron que el anuncio de la lista de la Selección Mexicana tardase en salir. Especialmente luego de que el compromiso de Javier Aguirre era que, aquellos convocados de equipos clasificados estarían en la lista final de la convocatoria, sumando al grupo los jugadores que participan en ligas extranjeras.

En ese sentido, cabe resaltar algunas sorpresas. Primero, la salida de Carlos Rodríguez del Cruz Azul, quien fue un habitual de las convocatorias. Mismo caso para Marcel Ruiz, quien habría forzado su lesión para poder sumarse a la convocatoria final. Ambos mediocampistas quedaron fuera de este primer corte. Caso contrario al de Guillermo Martínez, delantero de Pumas, quien se ha asegurado un cupo en la delantera en donde también van Armando González y Alexis Vega, a la espera de decidir entre Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Santiago Giménez y Germán Berterame para la lista final.

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OB