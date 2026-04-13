Sergio Bueno enfrentará sanción tras reclamos a Katia Itzel

Recientemente en entrenador de Mazatlán FC, Sergio Bueno, habría insultado a la árbitra Katia Itzel García al término del juego contra Pumas , celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, causando controversia.

Según lo documentado en redes sociales, Bueno no estuvo de acuerdo con la forma en la que Katia Itzel puso fin al encuentro, por lo que se abalanzó contra ella. Esto ocurrió después de ser expulsado al final del primer tiempo provenientes de múltiples reclamos. Dicho comentario se viralizó rápidamente en redes sociales.

Tras finalizar el primer tiempo del partido, Sergio Bueno recibió una tarjeta roja por sus comentarios derivados de la molestia que le provocó la decisión de la árbitra.

Mientras el coach era escoltado hacia los vestidores, luego de su expulsión, se dirigió a los reporteros y fue cuando lanzó el insulto contra Katia Itzel.

¿Qué fue lo que dijo Sergio Bueno?

Los testigos del incidente revelaron que las palabras en contra de la árbitra fueron: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue**s”.

La reacción de los testigos fue de incredulidad, ya que, además de misógino, el comentario fue dirigido directamente a la autoridad del partido.

Al ser Katia Itzel una de las árbitras convocadas para El Mundial de Fútbol 2026, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, viralizando el momento inmediatamente e incluso siendo señalado entre comentaristas deportivos.

Estas son las sanciones que enfrentará Sergio Bueno

Como consecuencia de obtener la tarjeta roja, el director técnico Sergio Bueno no tendrá permitido estar presente en el próximo partido de Mazatlán FC, de acuerdo con el reglamento de la Liga MX, que indica, por lo menos, un partido de suspensión.

Asimismo, el insulto lanzado a Katia Itzel podría derivar otras sanciones, si es que se encuentran suficientes elementos para considerar sus palabras como discriminación.

No ha habido ningún comunicado sobre la sanción correspondiente hasta el momento, no obstante, el hecho ya está siendo examinado por la autoridad disciplinaria.

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